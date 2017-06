Musikindustrie nutzt Anhörung zum Telemediengesetz zu einem Appell

Großansicht War als Sachverständigen bei der Anhörung zum Telemediengesetz mit dabei und kritisiert den Entwurf: Florian Drücke (Bild: Markus Nass) War als Sachverständigen bei der Anhörung zum Telemediengesetz mit dabei und kritisiert den Entwurf: Florian Drücke (Bild: Markus Nass)

Am 26. Juni 2017 stand der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur dritten Änderung des Telemediengesetzes im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie . Zu den geladenen Sachverständigen gehörte auch Florian Drücke . Der Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) fordert dabei in den Räumen des Paul-Löbe-Hauses in Berlin Klarheit in Hinblick auf Fragen der Verantwortung und der Rechtsdurchsetzung.Zwar spreche sich die Musikbranche grundsätzlich für flächendeckendes WLAN und eine möglichst gute Netzinfrastruktur aus, heißt es dazu aus Berlin. Allerdings müsse gerade in der digitalen Welt Klarheit hinsichtlich der Verantwortung aller Beteiligten herrschen, was auch die Rechtsdurchsetzung betrifft. Den Entwurf zum Telemediengesetzt nahm Drücke dabei aufs Korn:"Der aktuelle Entwurf weist aus meiner Sicht zahlreiche Mängel auf: Zunächst ist er an vielen Stellen schlicht europarechtswidrig. Er sorgt darüber hinaus für eine weitere Verantwortungsdiffusion und stellt die Rechteinhaber erneut schlechter", kritisiert Drücke. Unter anderem streicht der BVMI-Geschäftsführer heraus, dass der Entwurf eine Rechtsverfolgung "durch das Aufbürden der Kosten faktisch unmöglich" mache."Die gesellschaftliche Diskussion ist inzwischen deutlich weiter, als der vorliegende Entwurf es vermuten lässt", meint Drücke. "Gerade die Debatte über Hate Speech zeigt doch, dass alle Teilnehmer der digitalen Welt auch einen Teil der Verantwortung zu übernehmen haben."Nur mit einer "klaren Zuweisung von Verantwortung" sei es möglich, eine digitale Welt zum Wohle aller zu schaffen, sagt Drücke mit Verweis auf die Nutzer und die Märkte, aber auch die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft. "Der vorliegende Entwurf spiegelt das nicht wider und wird zum Gegenteil führen. Hier liegt also noch ein Stück Arbeit vor uns. Insofern sollte man diese Anliegen lieber in der nächsten Legislaturperiode aufnehmen und dann Klarheit schaffen."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen