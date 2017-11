Musikfonds startet zweite Förderrunde

Stellt weitere Gelder zur Verfügung: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Der Musikfonds, der auf der auf Anregung der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters gegründet wurde, hat nun bereits die zweite Förderrunde eingeläutet.Bis zum 30. September 2017 gingen insgesamt 284 Anträge ein, von denen "nach intensiven dreitägigen Beratungen" 66 Projekte mit der Unterstützung durch das BMK rechnen können. Die Projekte erhalten nun Fördergelder mit einem Gesamtvolumen von rund 720.000 Euro.Mit dem Musikfonds soll "zeitgenössischen Musik aller Sparten in ihrer Vielfalt und Komplexität" bezuschusst werden, wie es in den Fördergrundsätzen heißt. Demnach finden sich in der zweiten Runde erneut Projekte mit "Neuer Musik, zeitgenössischer Moderne, Jazz, elektroakustischer Musik, freier Musik, improvisierter Musik, Echtzeitmusik, experimentellem Rock und Pop der Subkultur, radikale Strömungen von Elektro und Dance, Hardcore und Ensemble-Formationen aller Größen, Audio-Installationen oder Klangkunst".Mitglieder des Musikfonds sind der Deutsche Musikrat , der Deutsche Komponistenverband , der Deutsche Tonkünstlerverband , die Deutsche Gesellschaft für Elektronische Musik, die Gesellschaft für Neue Musik , die Union Deutscher Jazzmusiker und die Initiative Musik . Die Auswahl der geförderten Projekte trifft das von den Mitgliedern gewählte Kuratorium, das als unabhängige Fachjury fungiert.Der Fonds wird jährlich mit 1,1 Millionen Euro aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin finanziert. Er fördert Vorhaben und Projekte mit einer Antragssumme von bis zu 50.000 Euro. Pro Jahr hat der Musikfonds drei Förderrunden vorgesehen.

Quelle: MusikWoche

