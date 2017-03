Musikautorenpreis fürs Lebenswerk geht an Sofia Gubaidulina

Großansicht Soll am 30. März bei der neunten Verleihung des Deutschen Musikautorenpreises die Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten: die Komponistin Sofia Gubaidulina (Bild: F. Hoffmann-La Roche Ltd) Soll am 30. März bei der neunten Verleihung des Deutschen Musikautorenpreises die Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhalten: die Komponistin Sofia Gubaidulina (Bild: F. Hoffmann-La Roche Ltd)

Die seit 1992 in Deutschland lebende russische Komponistin Sofia Gubaidulina erhält am 30. März 2017 in Berlin den Deutschen Musikautorenpreis für ihr Lebenswerk. Das gaben die Veranstalter der GEMA am 7. März bekannt.Die 85-Jährige habe das Geschehen in der zeitgenössischen Musik "mit ihren höchst innovativen und zugleich traditionsgetreuen Werken maßgeblich geprägt", heißt es bei der GEMA. Spätestens seit der Uraufführung ihres "epochalen" ersten Violinkonzerts "Offertorium" im Jahr 1981 sei sie "eine internationale Größe".Die GEMA verleiht den Deutschen Musikautorenpreis, der sich an herausragende Komponisten und Textdichter richtet, am 30. März zum neunten Mal. Die festliche Gala findet erneut im Berliner Hotel The Ritz-Carlton statt."Als mich die Nachricht erreichte, dass ich für wert befunden wurde, den Deutschen Musikautorenpreis 2017 für mein Lebenswerk zu erhalten, war ich beglückt und unendlich dankbar", zitieren die Organisatoren die in der Nähe von Hamburg lebende Komponistin. "Ich fühle mich sehr geehrt, da ich die GEMA ungemein hoch schätze. Ihre Arbeit trägt wesentlich dazu bei, dass das schöpferische Tun in unserer Gesellschaft stets die ihm gebührende Anerkennung findet."Die Fachjury des Deutschen Musikautorenpreises lobt Sofia Gubaidulina als die "Grande Dame" der Komposition, die in ihren Werken "tiefe Religiosität mit der von ihr bewunderten fernöstlichen Kultur" verbinde.Der GEMA-Aufsichtsratsvorsitzende Enjott Schneider begrüßt die Entscheidung der Jury:"Mit Sofia Gubaidulina wird eine seit 1992 in Deutschland wohnende russische Kosmopolitin geehrt, deren weltweit gefeierte Musik sich förmlich in die Herzen zu bohren vermag: nicht durch Gefälligkeit, sondern durch eine kompromisslose, herbe und holzschnittartige Strenge der in Schönheit überführten Sparsamkeit."Bei den Sikorski Musikverlagen , die die Komponistin vertreten, heißt es , dass Sofia Gubaidulina zwar dem russischen Kulturkreis zuzurechnen sei, "ihre tatarische Abstammung in ihrem Schaffen" aber dennoch "eine nicht unbedeutende Rolle" spiele: "Sie ist dabei aber keine Nationalkomponistin nach romantischem Verständnis, sondern eine Komponistin unserer Zeit, die alle Techniken ihres Handwerks beherrscht und sich Erkenntnisse der europäischen und amerikanischen Avantgarde für ihre Zwecke nutzbar macht. Auch Elemente östlicher Philosophie sind in ihre Musik eingeflossen."Sofia Gubaidulina erhielt im Laufe der vergangenen Jahre unter anderem das Bundesverdienstkreuz , einen Echo Klassik , den Cannes Classical Award für ihr Gesamtwerk oder auch den Polar Music Prize

Quelle: MusikWoche

