Musik Bewegt traf sich am runden Tisch

Großansicht Trafen sich in Berlin (hinten von links): Mark Speich (Geschäftsführung Vodafone Stiftung Deutschland), Jenifer Schmid (Management MEUTE), Agnes Stamml (Management Killerpilze), Thomas Stolle (Silbermond), Johannes Stolle (Silbermond), Ingo Pohlmann, Michael Schacke (Management Silbermond), Gunnar Spies (MiA), KAAS (die Orsons), Herbert Grönemeyer (Gesellschafter Musik Bewegt), Dirk Becker (Dirk Becker Entertainment), Felix Jaehn, Dechen Shak-Dagsay, Tessy Schulz, Management Left Boy, Hendrik Schwarz, Till Behnke (Gesellschafter Musik Bewegt), Christoph Post, Maeckes (die Orsons), Frank Briegmann (Gesellschafter Musik Bewegt), Mareike Hettler (Grönland Records) Guido Evers (Geschäftsführung GVL) sowie (mittlere Reihe von links) Arne Ghosh (Management Boy und Pohlmann), Fabian Halbig (Killerpilze), Johannes Halbig (Killerpilze), Sonja Glass (Boy), Valeska Steiner (Boy) Josefine Cox (geschäftsführende Gesellschafterin Musik Bewegt), Claudia Kaloff (Management Balbina), Hans-Jürgen Reznicek (Silly), Tobias Jundt (Bonaparte), Helge van Dyk (Management Dechen Shak-Dagsay), Patricia Hoelscher (Management Felix Jaehn) mit (vordere Reihe von links) Sophie Hein (Musik Bewegt) Philipp Dittberner, Uwe Hassbecker, (Silly), Ritchie Barton (Silly), Anna Loos (Silly), Inga Humpe (2raumwohnung), Tommi Eckhardt (2raumwohnung) und Johanna Funke (Musik Bewegt) (Bild: Benedikt Schnermann) Trafen sich in Berlin: die Mitglieder von Musik Bewegt (Bild: Benedikt Schnermann)

Am 5. April 2017 lud die Musik Bewegt Stiftung gGmbH zu einem runden Tisch in den Meistersaal der Hansa-Studios in Berlin. Rund 50 Künstler, Künstler-Managements und Förderer diskutierten darüber, wie die Online-Aktionsplattform Musik Bewegt noch mehr genutzt werden kann.Inzwischen sind über 40 Künstler und Bands auf der 2015 gegründeten Online-Spendeplattform vertreten. Mit dabei sind unter anderem Felix Jaehn, Clueso, Herbert Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, Andreas Bourani, Bosse, Silbermond und Wolfgang Niedecken.MusikWoche stellte die Aktionsplattform Musik Bewegt bereits im Mai 2016 ausführlich vor und führte mit Mitbegründerin und Leiterin Josefine Cox ein Interview

Quelle: MusikWoche

