Musicism & Cinelove löst sich 2018 auf - Die Marina macht alleine weiter

Großansicht Machen ihre gemeinsame Agentur zu: Marina Buzunashvilli (links) und Cornelia Filipov (Bild: Screenshot, mc-communication.com) Machen ihre gemeinsame Agentur zu: Marina Buzunashvilli (links) und Cornelia Filipov (Bild: Screenshot, mc-communication.com)

Marina Buzunashvilli und Cornelia Filipov haben sich entschieden, ihre gemeinsame PR- und Promotionagentur Musicism & Cinelove Anfang 2018 zu schließen. Allerdings macht Marina Buzunashvilli mit der neuen Agentur Die Marina alleine weiter.Filipov verlässt die Firma, weil sie versuchen will, ab 2018 endlich ihren Traum zum Beruf zu machen, um "zusammen mit Hunden und Menschen arbeiten".Die Agentur Musicism & Cinelove arbeitete die letzten sechs Jahre mit Kunden wie Universal Music Warner Music und Sony Music und setzte Kampagnen für Künstler wie Frida Gold, Tim Bendzko, Haudegen, Justin Bieber, Miley Cyrus, Take That, Bon Jovi, Deichkind oder Prinz Pi und deren Veröffentlichungen um.

Quelle: MusikWoche

