Musicboard Berlin vergibt Stipendien an 31 Künstler

ANDRRA

AUF

Balbina

Bernadette La Hengst

DENA

Die Wilde Jagd

Dis Fig

Ducks!

Gemma Ray

Gurr

Half Girl

Ipek Ipekcioglu aka DJ Ipek

Islamiq Grrrls

KEØMA

MADANII

Mechatok

Michael Mühlhaus

mobilegirl

RUI HO

Shapednoise

Tara Nome Doyle

TELE

Ziúr

Bereits im vierten Jahr vergibt das Musicboard Berlin Stipendien und Residenzen an Berliner Künstler. Die Fördersumme klettert in diesem Jahr auf eine Höhe von rund 144.000 Euro. Von den 318 eingereichten Anträgen können sich diesmal am Ende 31 Acts wie Balbina, Gemma Ray, Gurr oder Michael Mühlhaus durchsetzen und über Fördergelder zwischen 3000 bis 10.000 Euro freuen. Für 2016 wies der Jahresbericht des Musicboards in diesem Bereich für 28 Stipendien noch eine Gesamtsumme von 129.700 Euro ausEine Jury, bestehend aus Anne Haffmans (Musik - und Labelmanagerin Domino Records), Charlotte Goltermann (Geschäftsführerin musique couture), Katja Lucker (Geschäftsführerin Musicboard Berlin GmbH), Heiko Hoffmann (Chefredakteur "Groove") und Jens Balzer (freier Journalist) wählte die geförderten Bands aus.Mittlerweile hat das Musicboard Berlin acht Auslandsresidenzen zu vergeben, zwei mehr als noch im Vorjahr, und ermöglicht so Aufenthalte in Paris, Marseille, Teheran, Neu-Delhi, Detroit, Salvador de Bahia, Panicale und Los Angeles."Erstmalig bewarben sich mehr Musikerinnen als Musiker für das Stipendien- und Residenz-Programm", erklärt Musicboard-Geschäftsführerin Katja Lucker: "Die Qualität der eingereichten Anträge und Musikbeispiele ist 2017 erneut gestiegen."

