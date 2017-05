Musical.ly ruft Wohnzimmerkonzerte ins Leben

Großansicht Freuten sich über ein exklusives Konzert: Die Gewinner des Musical.ly-Wettbewerbs mit Alvaro Soler (Bild: Musical.ly) Freuten sich über ein exklusives Konzert: Die Gewinner des Musical.ly-Wettbewerbs mit Alvaro Soler (Bild: Musical.ly)

Mit einem Auftritt des spanisch-deutschen Sängers Alvaro Soler startete Musical.ly am 2. Mai 2017 in Berlin die Reihe #WohnzimmerKonzert. An einem geheimen Ort gab Alvaro Soler einige Lieder in privater Atmosphäre zum Besten.Die limitierten Tickets für die Veranstaltung konnten Nutzer der Lip-Synch-App gewinnen. Fünf Fans qualifizierten sich, indem sie ein Lip-Synch-Video zu Solers Single "Animal" hochgeladen hatten."Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, einigen meiner Fans in intimer Atmosphäre ausgewählte Songs zu präsentieren und ihnen so ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis zu bescheren", erklärt Soler.Demnächst sollen weitere Künstler wie Lukas Rieger, Zwei von Millionen oder Martin Jensen für das Format spielen.

Quelle: MusikWoche

