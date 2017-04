Music for Millions feiert drittes Nummer-eins-Album 2017

Großansicht Das dritte Nummer-eins-Album in diesem Jahr, an dem Music for Millions als Kooperationspartner beteiligt war: "inFinite" von Deep Purple Das dritte Nummer-eins-Album in diesem Jahr, an dem Music for Millions als Kooperationspartner beteiligt war: "inFinite" von Deep Purple

Die zur Mediengruppe RTL Deutschland gehörende Musiksparte Music for Millions steht 2017 bereits zum dritten Mal mit einem Album, für das sich das Team um Uli Mücke engagiert, auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Nach "Jetzt geht's richtig los" von Klubbb3 und "We Got Love" von der Kelly Family ist es nun Deep Purple , deren aktuelles Album "inFinite" in der aktuellen Chartswoche auf Rang eins eingestiegen ist. An allen Titel war Music for Millions als Kooperationspartner involviert."Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start der Partnerschaft mit earMusic Edel , die zu dem tollen Charts-Auftakt der Rockikonen Deep Purple führte", sagt Uli Mücke, Labelhead Music for Millions. "Zugleich sind wir stolz auf die dritte Nummer-eins-Platzierung in diesem Jahr. Der Erfolg ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Aufbauarbeit und Wachstumsstrategie."Und für Annette Kunze , Bereichsleiterin Licensing bei RTL interactive, beweisen "diese Nummer-eins-Erfolge eindrucksvoll und nachhaltig die Stärke der Mediengruppe RTL im Musikmarkt".

Quelle: MusikWoche

