Mulligan rechnet mit Streamingplus und drohender Sättigung

Großansicht Abflachende Kurve: Während Streamingdienste 2017 und 2018 noch weitere Abonnenten in den etablierten Musikmärkten hinzugewinnen, müssen danach vor allem Wachstumsmärkte und differenzierte Preismodelle für ein Plus sorgen, prognostiziert Analyst Mark Mulligan in einer aktuellen Studie seinerMidia-Marktforschungsagentur (Bild: Midia Research) Abflachende Kurve: Während Streamingdienste 2017 und 2018 noch weitere Abonnenten in den etablierten Musikmärkten hinzugewinnen, müssen danach vor allem Wachstumsmärkte und differenzierte Preismodelle für ein Plus sorgen, prognostiziert Analyst Mark Mulligan in einer aktuellen Studie seinerMidia-Marktforschungsagentur (Bild: Midia Research)

Die Zahl der Abonnenten von Musikstreamingdiensten soll 2017 noch einmal schneller wachsen als zuvor, 2019 aber könnte bereits eine erste Marktsättigung erreicht sein, prognostiziert Marktbeobachter Mark Mulligan. In einem Blogbeitrag , mit dem der Analyst die aktuelle Studie der Marktforscher von Midia Research, "Streaming Music Pricing: Inelastic Stretching" , bewirbt, schätzt Mulligan, dass Ende 2017 rund 146,6 Millionen Kunden für ein Musikabo zahlen könnten. Das wären gut 44 Millionen mehr als zum Jahreswechsel. Wobei Mulligan hier die Zahl von gut 100 Millionen Abonnenten von Ende 2016 noch einmal auf nunmehr 106,3 Millionen nach oben korrigiert.2018 aber werde die Dynamik des Abonnentenwachstums nachlassen und schon 2019 könne in den etablierten Musikmärkten beim Subskriptionsmodell eine erste Sättigung erreicht sein, sagt Mulligan voraus. Rund zwei Drittel der Kunden, die bereit seien, 9,99 Dollar, Euro oder Pfund pro Monat fürs Musikabo zu bezahlen, seien bereits erreicht worden. Die übrigen würden 2017 noch für Zuwächse sorgen, danach aber seien andere Strategien und Vermarktungsmodelle gefragt, heißt es bei Mulligan.In der Midia-Studie berichtet der Marktforscher angesichts von Bundle-Deals oder Schnupperangeboten nach dem Motto "Drei Monate für einen Euro" zudem von fallenden Durchschnittspreisen fürs Musikabo. So hätten Nutzer 2013 noch durchschnittlich 8,24 Dollar für ihr Musikabo bezahlt, 2015 seien es hingegen schon nur noch 6,49 Dollar gewesen, zitiert "Music Business Worldwide" aus den Ergebnissen der Studie.Dennoch sieht Mulligan in differenzierten Preis- und Angebotsmodellen weitere Wachstumschancen für den Streamingmarkt, sowohl in Hinblick auf hochpreisige Angebote als auch in Hinblick auf Einsteigertarife oder Wachtsumsmärkte.

Quelle: MusikWoche

