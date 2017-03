MTS Live verlängert Tournee mit Luke Mockridge

Großansicht Dehnt seine Tournee aus: Luke Mockridge (Bild: MTS Live) Dehnt seine Tournee aus: Luke Mockridge (Bild: MTS Live)

Nachdem MTS Live bereits 285.000 Karten für die aktuelle Tour des Comedykünstlers Luke Mockridge verkauft hat, hat der Konzertveranstalter nun Zusatztermine für 2018 angekündigt.Das Programm unter dem Motto "Lucky Man" begann mit einigen Preview-Shows, von denen die letzte am 26. März 2017 in Kiel stattfand. Am 20. April startet dann die Arena-Tour, die MTS zusammen mit Brainpool Live Entertainment veranstaltet, in Siegen. Wegen des großen Andrangs, und zumal viele der Konzerte bereits ausverkauft sind, startete MTS kürzlich den Vorverkauf für 40 weitere Shows."Zum Verkaufsstart der aktuellen Tour im Oktober 2016 haben wir 260.000 Tickets auf den Markt gegeben", erklärt Hans Stratmann , Geschäftsführer MTS Live: "Nach dem Erfolg des ersten Programms waren wir sehr zuversichtlich, diese auch verkaufen zu können. Damit lagen wir, wie sich gezeigt hat, genau richtig. Durch Kapazitätserweiterungen und Zusatztermine waren wir zwischenzeitlich sogar mit 300.000 Tickets am Markt, und haben diese bereits zu 95 Prozent abverkauft. Um der riesigen Nachfrage nachkommen zu können, haben wir nun mit Luke Mockridge weitere Shows für 2018 vereinbaren können."

Quelle: MusikWoche

