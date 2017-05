MTS Live knackt mit Steffen Henssler die Marke von 100.000 Tickets

Großansicht Lockt die Menschen in Scharen zu seinen Koch-Shows: der musikaffine Steffen Henssler (Bild: MTS Live) Lockt die Menschen in Scharen zu seinen Koch-Shows: der musikaffine Steffen Henssler (Bild: MTS Live)

Der TV-Koch Steffen Henssler ist derzeit mit seinem dritten Liveprogramm, "Henssler tischt auf...!", unterwegs. Dafür hat seine Bookingagentur MTS Live inzwischen mehr als 100.000 Tickets verkauft. Der zweite Block der Tournee begann am 27. April 2017 mit einem Auftritt in der Emslandarena in Lingen."Seine rasant-rockige Show, eine Mischung aus humorvollen Geschichten und unterhaltsamem Kochen, erfreut sich so großer Nachfrage, dass die Tournee nun im Frühjahr 2018 um 21 weitere Auftritte verlängert wird", teilt MTS Live mit. Das Finale der Tour geht mit einem Show-Special und Rekordversuch am 12. Mai 2018 in der Frankfurter Festhalle über die Bühne. Dort will der Hamburger Gastronom, der mit Henssler-Mucke auch ein eigenes Musiklabel betrieibt, mit der größten Kochshow aller Zeiten einen Zuschauerrekord aufstellen."Steffen Henssler ist nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf der großen Bühne ein großartiger Entertainer", sagt Hans Stratmann , Geschäftsführer MTS Live. "Das Publikum liebt seine direkte Art und seinen Humor. Nach zwei bereits erfolgreichen Tourneen konnten wir den Ticketverkauf mit dem dritten Programm noch einmal deutlich steigern. Damit ist er unbestritten der erfolgreichste Live-Koch in Deutschland."

Quelle: MusikWoche

