MTS Live bilanziert ausverkauften Tourstart von Senna Gammour

als Netzwerk für online generierte Inhalte und Social Influencer definiert.

Die Tournee der derzeit unter anderem im Social-Media-Bereich aktiven Künstlerin Senna Gammour, der einstigen Sängerin von Monrose , markiert die erste Zusammenarbeit von MTS Live und der Ströer -Tochter Tube One Networks. Die ersten Termine der "Liebeskummer ist ein Arschloch"-Tour in Hannover, Hamburg und Bremen waren allesamt ausverkauft. Auch für Stuttgart, Zürich und weitere Shows gibt es keine Karten mehr.Nach ihrer Musikkarriere hat sich Senna Gammour in den sozialen Medien etabliert, wo sie laut Angaben von MTS Live zusammengezählt 1,75 Millionen Follower aufweist. Vermarktet wird sie vom Multi-Channel-Network Tube One, das sich"Wir haben seit langem für unsere anderen Künstler einen Schwerpunkt im Online- und Social-Media-Marketing", sagt Ralf Ehrhardt , Geschfätsführer MTS Live: Über diese Arbeit habe man kommen sehen, dass die sozialen Netzwerke dem Unternehmen künftig umgekehrt auch Content- und Programmideen an die Hand geben würden. "Als Tube One uns das Thema vorstellte, haben wir nicht lange gezögert, uns Sennas Karriere als Live-Tool an die Seite zu stellen und zu beflügeln."26.01.17 Stuttgart, Liederhalle (ausverkauft)27.01.17 CH-Basel, Rhypark28.01.17 CH-Zürich, Volkshaus (ausverkauft)02.02.17 Leipzig, Haus Auensee03.02.17 Erfurt, Theater04.02.17 Dresden, Alter Schlachthof05.02.17 Berlin, Columbiahalle (Restkarten)14.02.17 Mannheim, Capitol (ausverkauft)15.02.17 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle16.02.17 Saarbrücken, Garage17.02.17 Heilbronn, Harmonie05.03.17 Frankfurt, Batschkapp (ausverkauft)06.03.17 Frankfurt, Batschkapp (ausverkauft)07.03.17 Düsseldorf, Stahlwerk (ausverkauft)08.03.17 Bochum, Ruhrcongress11.03.17 Bielefeld, Ringlokschuppen (ausverkauft)12.03.17 Köln, E-Werk (ausverkauft)13.03.17 Essen, Lichtburg22.03.17 AT-Wien, Globe23.03.17 AT-Salzburg, Republic24.03.17 München, Muffathalle (ausverkauft)25.03. München, Muffathalle

Quelle: MusikWoche

