MS Dockville bleibt bis 2022 in Wilhelmsburg

Großansicht Kann für weitere fünf Jahre auf dem Reiherstieg-Gelände stattfinden: das MS Dockville (Bild: Pablo Heimplatz) Kann für weitere fünf Jahre auf dem Reiherstieg-Gelände stattfinden: das MS Dockville (Bild: Pablo Heimplatz)

Erst kürzlich kamen 60.000 Besucher nach Hamburg-Wilhelmsburg, um auf dem MS Dockville Festival mit über 180 Bands und DJs zu feiern. Nun hat sich die Stadt Hamburg mit der Hamburg Port Authority (HPA) und der Kopf & Steine GmbH , den Veranstaltern des MS Dockville Festivals, darauf geeinigt, dass das Festival befristet bis 2022 weiterhin auf dem Reiherstieg-Gelände stattfinden kann.Für 2022 steht eine Sanierung des Geländes an, das anschließend gewerblich genutzt werden soll. Bis zum Beginn der geplanten Sanierung steht dem Veranstalter das Gelände zur Verfügung. Sollte sich die Sanierung verschieben, werde auch die Vereinbarung jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Darüber wollen die Stadt, die HPA und Kopf und Steine erstmals im Frühjahr 2020 abstimmen."Wir freuen uns sehr, dass wir nach elf tollen Jahren am Reiherstieg in Wilhelmsburg nun erstmalig eine fünfjährige Planungssicherheit haben" erklärt Frank Diekmann , Geschäftsführer Kopf & Steine: "Das gibt uns die Möglichkeit, weiterhin ein interdisziplinäres Festival für Musik und Kunst für unsere Besucher zu schaffen und viele interessante Künstler nach Hamburg einzuladen."Carsten Brosda, der Hamburger Senator für Kultur und Medien, fügt hinzu: "MS Dockville lebt in besonderer Weise von dem einmaligen Ambiente direkt im Hafen, wie es so nur in Hamburg möglich ist. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie diese kulturelle Zwischennutzung für weitere fünf Jahre möglich machen."

Quelle: MusikWoche

