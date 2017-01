MPO investiert Millionen in Vinyl und Blu-ray

Großansicht Soll um acht zusätzliche Pressen wachsen: Die Vinylfertigung am französischen MPO-Firmensitz in Averton (Bild: MPO) Soll um acht zusätzliche Pressen wachsen: Die Vinylfertigung am französischen MPO-Firmensitz in Averton (Bild: MPO)

Mit acht neuen Vinylpressen und einer zusätzlichen Blu-ray-Produktionslinie am französischen Firmensitz in Averton will Duplizierer MPO seine Marktposition in Europa stärken. In der Vinylfertigung erhöhe man seine Kapazitäten binnen zwei Jahren um rund 50 Prozent, lässt der Duplizierer wissen. Die Installation der Pressen im Werk befinde sich derzeit bereits "in den letzten Zügen".Die Zahl der Blu-ray-Pressstraßen wächst derweil von zwei auf drei. Dabei gehe es darum, der steigenden Nachfrage der Akteure auf dem Videomarkt gerecht zu werden. Die Einführung der neuen Anlage gehe einher mit einer internen Umstellung des Mastering-Prozesses, soll eine hohe Produktqualität sichern und MPO in die Lage versetzen, flexibler auf Nachfragen der Kunden reagieren zu können.Die Investitionen sollen zusammen ein Volumen von zusammen drei Millionen Euro haben:"Mit diesen Investitionen möchte MPO die enge Bindung, die wir seit über 50 Jahren mit allen Akteuren der europäischen Unterhaltungsindustrie aufgebaut haben, stärken, und bei neuen Herausforderungen weiterhin erster Ansprechpartner bleiben", kommentiert MPO-Geschäftsführer Alban Pingeot . "Wir sind stolz darauf, unsere Produktionsanlagen mit neuen Produktionslinien verstärken zu können." Die "einzigartige Verbindung von Press-, Verpackungs- und Logistikangeboten" mache MPO zu einem idealen Partner für die Akteure im Entertainmentmarkt.

Quelle: MusikWoche

