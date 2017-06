Moses Pelham holt zweitbesten Wert bei "Sing meinen Song"

Großansicht Seine Songs bescherten "Sing meinen Song" ein Quotenhoch: Moses Pelham (Bild: Markus Hertrich/Vox) Seine Songs bescherten "Sing meinen Song" ein Quotenhoch: Moses Pelham (Bild: Markus Hertrich/Vox)

2,03 Millionen Vox -Zuschauer sorgten am 13. Juni bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" für eine Quote von 7,7 Prozent. Die Ausgabe um die Musik von Moses Pelham holte mit 15,4 Prozent Marktanteil bei den Jungen gar den zweitbesten Wert in der Formatgeschichte.Zwar kam die Vorwochenausgabe mit den Songs von Lena Meyer-Landrut noch auf 2,14 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 6,9 Prozent gesamt und 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen), da allerdings am 13. Juni insgesamt weniger Menschen Fernsehen schauten als noch vor Wochenfrist, kam es nun zu höheren Quoten.Im Anschluss an die Sendung folgte die "Moses Pelham Story", wofür sich noch 1,51 Millionen Menschen interessierten (Marktanteil:6,9 Prozent bei der Gruppe ab drei Jahren und 13 Prozent bei den Werberelevanten). Am 6. Juni hatten 1,48 Millionen die "Lena Story" eingeschaltet (Marktanteil: 5,8 Prozent und 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen).Danach lief noch "Meylensteine". In dieser Woche begrüßte Gregor Meyle die Höhner . Das wollten 500.000 Menschen sehen (Marktanteil: 3,5 Prozent und 5,9 Prozent in der jungen Zielgruppe). In der Vorwoche machte der Künstler gemeinsam mit der Band Mia. Musik, was in der Stunde vor Mitternacht 580.000 Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hatte (Marktanteil: 3,9 Prozent und 6,7 Prozent in der jungen Zielgruppe).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen