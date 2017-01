Mohr und Pfefferkorn übernehmen bei Breitkopf & Härtel

Generationswechsel beim Musikverlag Breitkopf & Härtel (von links): Sebastian Mohr, Lieselotte Sievers und Nick Pfefferkorn (Bild: Breitkopf & Härtel)

Die geschäftsführende Gesellschafterin Lieselotte Sievers hat die Leitung des Musikverlags Breitkopf & Härtel an Sebastian Mohr und Nick Pfefferkorn übergeben."Es ist für mich eine große Freude, dass ich die Führung des Verlages in gute und verantwortungsvolle Hände geben konnte", sagt die Seniorchefin, die 65 Jahre für den Verlag arbeitete: "Mit meinen beiden Nachfolgern ist der Verlag für die Zukunft gut gewappnet."Sebastian Mohr, ein UrUrUrUr-Enkel von Gottfried Christoph Härtel, leitet bereits seit 1999 als Prokurist den kaufmännischen Bereich des Verlags und gehört seit 2009 der Geschäftsleitung an. Der Leipziger Verleger Nick Pfefferkorn arbeitet seit 2015 in der Verlagsleitung von Breitkopf & Härtel und tritt nun als persönlich haftender Gesellschafter in den Verlag ein."Wir werden den ältesten Musikverlag der Welt, der übernächstes Jahr sein 300-jähriges Bestehen feiern kann, auch weiterhin als unabhängiges Familienunternehmen führen", erklärt Pfefferkorn: "Es ist für mich eine Ehre, die Tradition meiner Vorgänger fortzuführen."

Quelle: MusikWoche

