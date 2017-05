Mogli kommt bei finetunes unter

Großansicht Gehen gemeinsame Wege (von links): Johannes Fürst (Senior Marketing Manager finetunes), Mogli (Künstlerin), Michael Bock (Senior Labelmanager finetunes) und Julian Loewe (A&R Coordinator finetunes) (Bild: finetunes) Gehen gemeinsame Wege (von links): Johannes Fürst (Senior Marketing Manager finetunes), Mogli (Künstlerin), Michael Bock (Senior Labelmanager finetunes) und Julian Loewe (A&R Coordinator finetunes) (Bild: finetunes)

Termine

Die Hamburger Sängerin Mogli landete mit ihrem zweiten Album "Wanderer" , das am 5. Mai 2017 erschien, kürzlich auf Platz 44 der Offiziellen Deutschen Charts. finetunes vertreibt das Album digital und kümmert sich in Kooperation mit H'Art auch um den physischen Vertrieb. Julian Loewe , A&R Coordinator finetunes, ist begeistert: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass sich Mogli trotz lukrativer Angebote für unseren, zugegebenermaßen mutigen und unkonventionellen Weg entschieden hat, und die Zusammenarbeit durch einen innigen und kreativen Austausch derzeit alle Erwartungen übertrifft.""Es ist toll, mit finetunes einen Partner gefunden zu haben, der genau wie ich an diese wunderbare Künstlerin glaubt, und mit Leidenschaft und Elan an unserem Projekt mitarbeitet", ergänzt Giulia Hauck von 380grad , die Mogli im Management unterstützt.Im Oktober geht Mogli auf Deutschland-Tournee, wobei Selective Artists das Booking übernimmt.26.10.2017 Hannover, Lux27.10.2017 Köln, Veedel Club29.10.2017 Frankfurt, Brotfabrik01.10.2017 Berlin, Silent Green02.10.2017 Hamburg, Nochtspeicher

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen