Mönchengladbach spricht sich gegen Festival aus

Wollte in Mönchengladbach ein neues Festival etablieren: Sparkassenpark-Chef Michael Hilgers (Bild: Sparkassenpark Mönchengladbach)

Der Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach (EWMG) hat in einer Sondersitzung entschieden, dass die Pläne von Marek Lieberberg und dem Sparkassenpark, ein Festival auf dem JHQ-Gelände auszurichten, vorerst nicht umgesetzt werden.Das Konzept sah eine Anmietung von Teilflächen des JHQ-Geländes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) durch die Stadt Mönchengladbach vor. Hierzu wollte die Stadt mit der Zustimmung der BImA einen Untermietvertrag mit dem Veranstalter des geplanten Festivals, der von Michael Hilgers geleiteten HockeyPark Betriebsgesellschaft , beschließen.Zuvor war das ehemalige Bundeswehrgelände als neuer Spielort für Rock am Ring im Gespräch. Als sich Marek Lieberberg dannn jedoch für Mendig entschied, überlegten die Beteiligten, auf dem Areal ein neues Festival für etwa 30.000 Menschen zu etablieren.Nach intensiven Beratungen und juristischer Begleitung habe nun der Aufsichtsrat der EWMG die Entscheidung getroffen, die Verhandlungen für dieses Jahr zu stoppen, teilt die Entwicklungsgesellschaft mit. "Die offenen Fragen der Verkehrssicherheit und das zu enge Zeitfenster für alle notwendigen Maßnahmen gaben den Ausschlag", sagt Horst Peter Vennen als Aufsichtsratsvorsitzender der EWMG. "Die Sicherheit der Konzertbesucher hat die oberste Priorität."Für Ulrich Schückhaus, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der EWMG, hätte das neue Festival einen Imagegewin für die Stadt bedeutet. "Nach dem erfolgreichen Big Air Festival im Dezember hätte die Stadt Mönchengladbach erneut im Fokus der Aufmerksamkeit durch ein attraktives Event gestanden, aber die Zeitachse war einfach zu knapp. Das ist ausdrücklich keine grundsätzliche Absage."Der von der HockeyPark Betriebsgesellschaft gemanagte Sparkassenpark bleibt indes durch die eigenen Veranstaltungen auch 2017 im Open-Air-Geschäft. Zudem hat die Gesellschaft 2016 die Festivalmarke "Olé" gekauft, so dass die LEA-prämierten "Olé"-Partys in verschiedenen Städten erstmals unter der Ägide des Sparkassenparks veranstaltet werden.

Quelle: MusikWoche

