Milky Chance räumen in Australien ab

Großansicht Zelebrierten die Erfogle von Milky Cance in Australien (von links): Rob Steiger (Tourmanagement), Clemens Rehbein (Milky Chance), Angus Russel (Neon Records), Chris King (Neon Records), Jack Limmer (Neon Records, oben), Philipp Dausch (Milky Chance), Björn Deparade (Management Milky Chance), Pat Smiley (Neon Records), Carl West (Neon Records) (Bild: Wasted Talent) Zelebrierten die Erfogle von Milky Cance in Australien (von links): Rob Steiger (Tourmanagement), Clemens Rehbein (Milky Chance), Angus Russel (Neon Records), Chris King (Neon Records), Jack Limmer (Neon Records, oben), Philipp Dausch (Milky Chance), Björn Deparade (Management Milky Chance), Pat Smiley (Neon Records), Carl West (Neon Records) (Bild: Wasted Talent)

Große Erfolge auf dem fünften Kontinent kann die Kasseler Formation Milky Chance verbuchen: Im Rahmen ihrer aktuellen ausverkauften Tour durch Australien und Neuseeland wurde das Duo gleich mehrfach mit Edelmetall für seine Verkaufserfolge in Australien ausgezeichnet.Vor dem Konzert im legendären Enmore Theatre in Sydney überreichte das Team von Neon Records Clemens Rehbein und Philipp Dausch Vierfach-Platin für ihre Hitsingle "Stolen Dance" , Platin für die Single "Cocoon" aus dem Album "Blossom" sowie jeweils eine Goldene Schallplatte für das Debütalbum "Sadnecessary" und die Single "Flashed Junk Mind" Das aktuelle Album, "Blossom", stieg auf Platz acht in die australischen Albumcharts ein. Im Anschluss an die dortige Tour folgen für Milky Chance weitere Livedaten in den USA und in Europa.In Deutschland stehen für Milky Chance im Sommer zudem Festival-Engagements bei Hurricane und Southside, dem Traumzeit Festival in Duisburg und dem Highfield Festival an. Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Hallentour zum Album "Blossom", das im März 2017 bei der Universal-Music -Division VEC erschien und direkt auf Platz fünf der deutschen Charts einsteig, stehen ab 20. November im Kalender. Landstreicher Booking veranstaltet die "Blossom Tour".23.06.17 - 25.06.17 Scheeßel, Hurricane Festival23.06.17 - 25.06.17 Neuhausen ob Eck, Southside Festival GCal16.08.17 - 18.08.17 Duisburg, Traumzeit Festival18.08.17 - 20.08.17 Grosspösna, Highfield Festival20.11.2017 Hamburg, Große Freiheit 3621.11.2017 Köln, Palladium22.11.2017 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle30.11.2017 Berlin, Columbiahalle02.12.2017 CH-Zürich, Halle 62204.12.2017 AT-Wien, Gasometer05.12.2017 Leipzig, Haus Auensee06.12.2017 München, Muffathalle

Quelle: MusikWoche

