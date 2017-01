Milky Chance lassen "Blossom" bei Universal Music blühen

Großansicht Bringen am 17. März mit "Blossom" ihr zweites Album auf den Markt (von links): Philipp Dausch und Clemens Rehbein von Milky Chance (Bild: Jeff Hahn) Bringen am 17. März mit "Blossom" ihr zweites Album auf den Markt (von links): Philipp Dausch und Clemens Rehbein von Milky Chance (Bild: Jeff Hahn)

Mit der Single "Stolen Dance" , dem Album "Sadnecessary" und vielen Liveauftritten konnten Milky Chance in den vergangenen Jahren nationale und internationale Erfolge verbuchen, brachten es 2015 auf einen Echo für den erfolgreichsten "nationalen Act im Ausland" und inzwischen zusammengerechnet auf mehr als 500 Millionen Streamingabrufe allein auf Spotify. Für den 17. März 2017 kündigt die Band nun mit "Blossom" die Veröffentlichung eines neuen Albums an. Die aktuelle Single, "Cocoon" , rangiert in den deutschen Airplay-Charts derzeit bereits auf Position sieben.Als Partner der Milky-Chance-Mitglieder Clemens Rehbein und Philipp Dausch ist bei Universal Music das Team von Vertigo Berlin mit an Bord, das Management liegt bei Bjorn Deparade (Wasted Talent), ums Booking im deutschsprachigen Bereich kümmern sich bei Landstreicher Booking Carlo Ruben-Schenk und Philipp Jacob-Pahl Schon bevor "Blossom" auf den Markt kommt, will das Kasseler Duo Milky Chance das Werk unter dem sprechenden Motto "Before Blossom" live vorstellen. Passend zum bisherigen, internationalen Erfolg stehen dabei ab Mitte Februar zunächst zehn Auftritte in zehn Ländern Europas auf der Agenda, darunter am 20. Februar in Berlin im Musik & Frieden, am 24. Februar in Wien im Chaya Fuera und am 27. Februar im Plaza in Zürich, bevor es dann im März für derzeit fünf geplante Auftritte in die USA und nach Kanada geht.Tickets für die "Before Blossom"-Konzerte in Berlin, Wien und Zürich sollen ab dem 17. Januar erhältlich sein.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen