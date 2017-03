Mikio Gruschinske verstärkt WePlay und Tonspiel

Neu bei WePlay Music & Management: Mikio Gruschinske

Im Hause WePlay Music & Management und dem eigenen Label Tonspiel gibt es einen Neuzugang. Mikio Gruschinske stößt als als A&R Manager zum Kölner Team um We-Play-Chef Elmar Braun . Der in Berlin geborene Wahldüsseldorfer begann seine Karriere im Musikgeschäft in den 90er-Jahren als Labelmanager und International A&R bei Beats & Friends.Danach folgten 15 Jahre, in denen er mit dem DJ-Projekt Plastik Funk weltweit unterwegs war, bevor er nun in Köln bei WePlay anfängt."Ich freue mich sehr, dass wir mit Mikio einen topmotivierten neuen Teamplayer gewinnen konnten, der ab sofort frischen Wind in unsere A&R-Strategie bringen wird", sagt Elmar Braun. Und auch Gruschinske freut sich auf "eine tolle Zusammenarbeit mit einem großartigen Team". Er hofft, in naher Zukunft "die Artist-Family" rund um WePlay und Tonspiel durch viele junge Talente und erfahrene Künstler erweitern zu können.

Quelle: MusikWoche

