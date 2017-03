Mike Singer wird Aushängeschild von RTL II You

Großansicht Wirbt für RTL II You: Mike Singer (Bild: RTL II You) Wirbt für RTL II You: Mike Singer (Bild: RTL II You)

Der Offenburger Sänger Mike Singer, dessen Debütalbum "Karma" Warner Music am 24. Februar 2017 veröffentlicht hat, erscheint künftig in Imagetrailern und Werbetrennern des Onlineangebots RTL II You. Dabei erklingt Singers Single "1Life" in den Clips, die das Jugendformat von RTL II zwischen Serien wie "Keeping Up With The Kardashians", "Berlyn" oder "dailyCGN" einspielt."Mike Singer und RTL II You - das passt wie die berühmte Faust aufs Auge", sagt Gregor Stöckl , Head of Marketing Domestic Warner Music Group Germany. "Wir sind sehr glücklich über diese Kooperation, die sicherlich für jede Menge gutes Karma sorgen wird." Und Carlos Zamorano , Direktor Marketing und Kommunikation RTL II, ergänzt: "Newcomer Mike Singer bringt alles mit, um als Testimonial die Marke RTL II You zu stärken."Im März geht Mike Singer mit Unterstützung von Meistersinger auf Deutschland-Tournee. Dabei promotet RTL II die Tour-Daten mit On-Air-Trailern.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen