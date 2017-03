Mike Singer mausert sich vom Social-Media-Star zum Künstler

Mit mehr als 1,8 Millionen Fans in den sozialen Netzwerken zählt Warner-Music -Künstler Mike Singer zu den vielversprechendsten Talenten im deutschen Musikmarkt. Nachdem er mit Singles wie "Nur mit Dir" und "Egal" in den vergangenen Monaten bereits für Aufsehen sorgte, erreichte sein Debütalbum "Karma" .nun Platz eins in den Offiziellen Deutschen Charts.Bereits im Alter von zwölf Jahren begann Mike Singer 2012 neben Coversongs von internationalen Stars wie zum Beispiel James Arthur auch eigene Songs ins Netz zu stellen. Der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Inzwischen ist Mike Singer mit einer Gesamtreichweite von 1,8 Millionen Menschen, verteilt auf 1,1 Millionen Instagram-Follower, 360.000 YouTube-Abonnenten und 350.000 Facebook-Fans, einer der reichweitenstärksten Social-Media-Influencer in Deutschland.Doch damit will sich der 17-Jährige nicht zufriedengeben: "Ich sehe mich in erster Linie als Sänger und nicht als Influencer", erklärt Mike Singer im Gespräch mit MusikWoche. "Ich nutze zum Beispiel Instagram vor allem, um auf meine Musik aufmerksam zu machen. Die starke Präsenz auf den diversen Social-Media-Kanälen hat sich nach und nach entwickelt. Je mehr Songs ich über YouTube veröffentlicht habe, desto größer wurde die Zahl der Follower." Kaum zu glauben, dass er da auch noch die Zeit findet, sich mit seinem schulischen Werdegang zu beschäftigen: "Ich bin eigentlich ein ganz normaler Schüler," erzählt Mike Singer. "Es gelingt mir ganz gut, meine Musikkarriere mit der Schule zu koordinieren."Der Sänger aus Offenburg will beides so gut es geht unter einen Hut bringen und das Abitur ohne Probleme schaffen. "Meine größte Stärke ist, dass ich extrem konzentriert und fokussiert bin, wenn ich ein Ziel vor Augen habe." Das war auch 2013 schon so, als er an der TV-Casting-Show "The Voice Kids" teilnahm. "Das war für mich eine wichtige Erfahrung und der erste Schritt auf die große Bühne."Inzwischen steht er ganz auf eigenen Beinen und kann sich seine Kooperationspartner selbst aussuchen. "Für die Produktion des Albums habe ich mit Juh-Dee und Joshimixu von Banger Musik und mit PhilTheBeat zusammengearbeitet. Wir haben ungefähr 50 Songs aufgenommen und davon die ausgewählt, die uns am besten gefallen haben." Das Ergebnis klingt absolut zeitgemäß."Das Album hat viele verschiedene Facetten, mit modernen Beats, die jeden mitreißen und ansprechen", so Mike Singer. Zu den Künstlern, die ihn beeinflusst und inspiriert haben, zählen unter anderem MoTrip, Summer Cem, Skrillex und Diplo. Dass der 17-Jährige aber nicht nur in Deutschland gefragt ist, zeigt sich bei seiner Zusammenarbeit mit der britischen Sängerin Anne-Marie und Rapper, Sänger, Songwriter und Produzenten gnash."Der Kontakt zu gnash kam über die Plattenfirma zustande. Wir waren zufällig in der gleichen Stadt, haben uns spontan getroffen und zusammen seinen Hit 'I Hate U, I Love U' in einer Unplugged-Version aufgenommen. Es war auf jeden Fall sehr spannend, unsere Erfahrungen auszutauschen", erklärt Mike Singer. "Ich kann mir auch für die Zukunft vorstellen, mehr solche Kollaborationen aufzunehmen." Zuerst aber freut sich der Sänger auf die anstehenden Livetermine: "Ende März startet meine Tournee und darauf freue ich mich schon sehr. Mit meinem ganzen Team und der Band fast einen ganzen Monat lang in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs zu sein, ist schon etwas Besonderes."

