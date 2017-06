Migros-Kulturprozent und Fondation Suisa lancieren Förderung für Musikclubs

Großansicht Will die Schweizer Musiklandschaft nachhaltig unterstützen: Urs Schnell (Bild: Joseph Carlucci 2016) Will die Schweizer Musiklandschaft nachhaltig unterstützen: Urs Schnell (Bild: Joseph Carlucci 2016)

Zwischen 2006 und 2017 förderte das Migros-Kulturprozent schweizerische Musiklabels mit insgesamt mehr als einer Million Franken. Nun macht die Kulturorganisation zusammen mit der Fondation Suisa ein neues Förderfass auf: Unter dem Motto "Cheers!" sollen 50.000 Franken an Liveclubs fließen. Urs Schnell , Direktor Fondation Suisa, erklärt: "Zwei bedeutende private Musikförderer haben Know-how und Ressourcen zusammengelegt, um auf nachhaltige Weise zugunsten des Schweizer Musikschaffens Strukturen zu fördern.""Cheers!" ersetzt die Labelförderung, die im Herbst 2016 zum zwölften und vorerst letzten Mal ausgeschrieben war . Für die Livemusikförderung können sich Schweizer Clubs bewerben, die "mindestens neun Monate pro Jahr in Betrieb sind und bei denen Livemusik eine maßgebliche, identitätsstiftende Rolle spielt".Die Fördergelder werden in zwei Kategorien vergeben. Die erste Kategorie umfasst mittlere bis große Clubs mit Sälen für 400 bis 1200 Besucher, die zweite Kategorie betrifft kleine Clubs für maximal 400 Besucher.Noch bis zum 21. August können sich interessierte Clubbetreiber für die erste Förderrunde bewerben: Auf den Onlineseiten des Migros-Kulturprozent stehen detaillierte Informationen zu den Bewerbungsbedingungen.

Quelle: MusikWoche

