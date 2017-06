Midia legt Messlatte höher und rechnet bis 2025 mit verdreifachten Nutzerzahlen

Großansicht Baut auf WAU-Werte anstelle der MAU-Zahlen: eine aktuelle Erhebung der britischen Marktforscher von Midia Research sieht YouTube nach wöchentlichen Aktivitäten der Nutzer im Wettbewerb der Streamingdienste vor Spotify und Amazon Prime Music (Bild: midiaresearch.com/blog, Screenshot) Baut auf WAU-Werte anstelle der MAU-Zahlen: eine aktuelle Erhebung der britischen Marktforscher von Midia Research sieht YouTube nach wöchentlichen Aktivitäten der Nutzer im Wettbewerb der Streamingdienste vor Spotify und Amazon Prime Music (Bild: midiaresearch.com/blog, Screenshot)

Großansicht Weiteres Wachstum im Streamingbereich: bis 2025 sollen sich laut Midia-Hochrechnungen die Zahlen der zahlenden Kunden und die weltweiten Streamingeinnahmen rund verdreifachen (Bild: Midia Research, "The State Of The Streaming Nation", Screenshot) Weiteres Wachstum im Streamingbereich: bis 2025 sollen sich laut Midia-Hochrechnungen die Zahlen der zahlenden Kunden und die weltweiten Streamingeinnahmen rund verdreifachen (Bild: Midia Research, "The State Of The Streaming Nation", Screenshot)

In einer aktuellen Studie nimmt Midia Research das Streaminggeschäft im weltweiten Musikmarkt unter die Lupe. In ihrer Untersuchung "The State Of The Streaming Nation" sehen die britischen Marktforscher um Analyst Mark Mulligan YouTube nach einer frisch eingeführten Maßeinheit im Wettbewerb der Streamingdienste vor Spotify.So greife bereits jeder vierte YouTube-Nutzer mindestens einmal pro Woche auf der Plattform oder per App aktiv auf Musikvideos zu, Spotify komme derweil auf eine wöchentliche Aktivitätsrate von gut 16 Prozent. Während bei Amazon Prime Music an dritter Position immerhin noch gut jeder zehnte Nutzer zumindest einmal pro Woche Musik hört, sind es bei Apple Music nur noch 8,5 Prozent, bei SoundCloud gut sechs Prozent und bei Google Play Music All Access noch 5,5 Prozent, Deezer und Tidal rangieren laut Midia-Berechnungen unterhalb der Marke von drei Prozent. Für diese Erhebung befragte Midia rund 2250 Nutzer in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien.Während Unternehmen wie Snapchat oder Facebook die Aktivitäten ihrer Nutzer längst auf wöchentlicher (Weekly Active Users, WAU) oder tagtäglicher (Daily Active Users, DAU) Basis messen, sei im Musikgeschäft noch der monatlich aktive Nutzer das Maß der Dinge, führte man bei Midia bereits vor der Veröffentlichung des Berichts in einem Blogbeitrag aus.Dabei sei das Verfallsdatum dieses Werts quasi schon bei der Bekanntgabe abgelaufen. In der voll vernetzten Gesellschaft und angesichts der zunehmend mobilen Umgebung würde die Nutzung eines Dienstes nur einmal pro Monat eher mangelndes Interesse als tatsächliche Aktivität zeigen, kritisiert Midia. Deshalb müsse man die Messlatte nun auch im Musikbiz raufschrauben. Für die Streamingdienste sei es an der Zeit, den wöchentlich aktiven Nutzer als Benchmark zu übernehmen, um eigene Erfolge zu messen.Zudem sagen die Midia-Analysten in der Studie "The State Of The Streaming Nation" für die kommenden Jahre weitere Zuwächse voraus: Gab es Ende 2016 weltweit noch 106,4 Millionen zahlende Kunden bei den verschiedenen Subskriptionsdiensten, so könne dieser Wert bis 2025 auf 336 Millionen klettern. Parallel sollen sich laut Midia-Hochrechnungen auch die weltweiten Streamingeinnahmen von zuletzt 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2016 auf dann 20,1 Milliarden Dollar knapp verdreifachen.

Quelle: MusikWoche

