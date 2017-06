Midemlab zeichnet Start-ups aus

Großansicht Bei der Preisübergabe (von links): Soundcharts-Gründer David Weiszfeld und Midem-Direktor Alexandre Deniot (Bild: V. Desjardins - Image & Co) Bei der Preisübergabe (von links): Soundcharts-Gründer David Weiszfeld und Midem-Direktor Alexandre Deniot (Bild: V. Desjardins - Image & Co)

Bei der zehnten Ausgabe des Midemlab-Wettbewerbs für Start-ups im Rahmen der Midem konnten sich unter den 20 Finalisten vier Unternehmen als Sieger durchsetzen.HumOn aus Südkorea, Truelinked aus Dänemark, Soundcharts aus Frankreich und Vinci Smart Headphones aus China freuten sich über einen Preis, wobei Soundcharts zudem den sogenannten People's Choice Award mit nach Hause nahm, den die Midem-Teilnehmer via Twitter ermittlelt hatten.Die französische Plattform Soundcharts wertet Daten wie Charts, Playlists und Nutzerverhalten aus und arbeitet dafür bereits mit über 100 verschiedenen Firmen zusammen.HumOn aus Südkorea bietet eine App, die das einfache Summen einer Melodie aufnimmt und anschließend in Musiknoten umwandelt. Truelinked aus Dänemark soll es Klassik-Künstlern erleichtern, sich zu vermarkten, ohne auf das System aus Agenten und anderen Mittelsmännern zurückgreifen zu müssen.Die Vinci Smart Headphones aus China stellen laut Midem die ersten Kopfhörer dar, die nur noch über die Stimme gesteuert werden und mithilfe der kabellosen Cloud-Technologie nicht mit dem Smartphone verbunden werden müssen.Unter den 20 Midemlab-Finalisten fanden sich in diesem Jahr vier Unternehmen aus Großbritannien, drei Firmen aus den USA sowie je ein Kandidat aus Irland, Südkorea, Dänemark, Frankreich, Israel, den Niederlanden, Australien, Schweden und China.Das Berliner Unternehmen Uberchord Engineering, das es als einzige deutsche Firma in die Endrunde des Gründerwettbewerbs schaffte , ging hingegen leer aus.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen