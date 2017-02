Midemlab geht in die zehnte Runde

Großansicht Der Gewinner des Vojahres: Stagelink-CEO Nikolas Schriefer (links) mit Mark Piibe (Executive Vice President Global Business Development & Digital Strategy Sony Music) (Bild: Midem) Der Gewinner des Vojahres: Stagelink-CEO Nikolas Schriefer (links) mit Mark Piibe (Executive Vice President Global Business Development & Digital Strategy Sony Music) (Bild: Midem)

Die Bewerbungsphase für die zehnte Ausgabe der Midemlab hat begonnen. Mit dem Gründer-Wettbewerb sollen junge Firmen die Chance erhalten, neue Bussinespartner zu finden, Investoren zu treffen und Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren.Interessenten können sich noch bis zum 20. März auf den Onlineseiten der Musikmesse um eine Teilnahme bewerben.Eine Jury, die sich aus Partnerfirmen der Midem wie Google, Music Ally, bluenove oder der Universal Music Group zusammensetzt, lädt dann 20 Finalisten vom 3. bis 6. Juni nach Cannes ein. Dort können die Firmen ihr Geschäftsmodell bei einem Pitch vorstellen."Wir sind sehr stolz, dass die Midemlab nun schon seit einer Dekade als Startrampe für so viele Start-ups dient", erklärt Alexandre Deniot, der erst kürzlich von der Reed Midem zum Messedirektor der Midem berufen wurde: "Für uns ist es ein Schlüsselfaktor, Unternehmertum im Musikgeschäft zu unterstützen und die Verbindungen zwischen unseren Messeteilnehmern und neuen Playern zu fördern."An früheren Midemlab-Runden nahmen Firmen wie SoundCloud , The Echo Nest, BandPage, Songkick oder Next Big Sound teil. 2016 fanden sich mit Stagelink , Mimi Hearing und Klang gleich drei Unternehmen aus Deutschland unter den 20 Finalisten des Midemlab-Wettbewerbs. Stagelink setzte sich gegen sechs weitere Finalisten in der Kategorie "Marketing, Social Engagement & Monetisation Solutions" durch, Mimi Hearing in der Sparte "Music Discovery, Recommendation & Creation Services".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen