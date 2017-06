Midem will auch 2017 wieder leuchten

Vor Jahresfrist brannte die Midem ein großes Feuerwerk ab. Für 2017 stellt das die Veranstalter jedoch vor eine neue Herausforderung: Denn was folgt nun bei der 51. Ausgabe auf die Jubiläumsfeierlichkeiten? Viele Deutsche zumindest halten der Musikmesse in Cannes auch weiterhin die Treue. Dabei spielen politische und unternehmerische Aspekte eine Rolle."Die Midem ist mit dem Slot in der Jahresmitte eine gute Gelegenheit, den Blick auf inhaltlich zentrale Branchenthemen zu lenken", begründet zum Beispiel Florian Drücke , Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) , warum auch er in diesem Jahr wieder nach Cannes reist, wo die Midem vom 6. bis 9. Juni über die Bühne geht. "Für uns als Teil der deutschen Delegation geht es im Jahr der Bundestagswahl natürlich darum, noch einmal gemeinsame Akzente zu setzen und das Verständnis für entscheidende Themen wie beispielsweise den Value Gap ein weiteres Mal zu schärfen - ein Thema, was uns sowohl auf bundespolitischer als auch auf EU-Ebene weiter intensiv beschäftigen wird, und genau an dieser Kreuzung ist die Midem eine ideale Plattform."Diese Einschätzung gilt offenbar vor allem auch für die Aktivitäten unabhängiger Akteure im Tagesgeschäft: So bleibt zum Beispiel die Beteiligung der Mitglieder des Verbands unabhängiger Musikunternehmen (VUT) an der Midem im Vergleich zu den Vorjahren stabil, wie MusikWoche aus Berlin erfuhr. Die Anzahl der teilnehmenden Firmen am Gemeinschaftsstand von VUT und Jazz & Worldpartners sei im Vergleich zu 2016 sogar leicht gestiegen. Mehr als 20 Unternehmen hätten sich für den Gemeinschaftsstand angemeldet, der wiederum einen Teil der gemeinsamen Firmenausstellung Deutschlands bildet. Die Midem sei demnach für Teile der VUT-Mitgliedschaft ein wichtiger internationaler Event. Solange hier ein Bedarf bestehe, wolle der VUT seinen Mitgliedern eine Präsentationsfläche auf der Midem anbieten.Darüber hinaus aber nutzt auch der VUT die Midem als Plattform für Lobbyaktivitäten: "Zentrales politisches Thema ist für uns immer noch der Value Gap", greift Geschäftsführer Jörg Heidemann die Diskussion um die Verantwortung der Onlineplattformen auf. "Momentan gelten für YouTube nicht die gleichen Regeln wie für andere Streamingdienste. Anders als die zum Teil ebenfalls werbefinanzierten Angebote von Spotify, Deezer oder Apple Music muss YouTube Musik weder lizenzieren, noch macht sich das Unternehmen bei unberechtigter Nutzung schadensersatzpflichtig." Aktuell sieht Heidemann Europa bei diesem Thema am Zug: "Aufgrund des vorliegenden Richtlinienvorschlags der Europäischen Kommission zur Modernisierung des Urheberrechts bietet sich jetzt die Gelegenheit, den Value Gap zu schließen. Diese Chance sollte unbedingt genutzt werden."Darüber hinaus steht der VUT aber auch hinter einer Runde, die eine Bestandsaufnahme des deutschen Musikmarkts insgesamt liefern soll. Unter dem Motto "How To Make It In Germany" diskutieren hier am Midem-Freitag, den 9. Juni, von 11 bis 12 Uhr im sogenannten Worldwide Village der Midem Johannes Fuerst (Senior Sales Marketing Manager GSA finetunes ), Christian Göbel (Label Manager Motor Entertainment ), Anne Haffmans (Label Manager Domino Records ) und Alexander Warnke (Head of International Neighboring Rights & Publishing PRO Agency/ Cargo Records ), auf dem Panel die aktuellen Veränderungen und Bewegungen im Markt. Als Moderator führt VUT-Vorstandsmitglied und recordJet -Gründer Jorin Zschiesche durch das Gespräch.Auch BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke steht in Cannes auf der Bühne: zunächst als Sprecher beim Panel "Addressing The Value Gap - The European Perspective" am 7. Juni ab 15.30 Uhr im Worldwide Village, tags darauf am 8. Juni ab 11.00 Uhr als Moderator des Panels "Promoting European Music Diversity Online" am "Music Moves Europe"-Pavillon der Europäischen Kommission.Mehr zum Thema und zu den Erwartungen der Midem-Veranstalter in Hinblick auf die Zahl der Fachbesucher lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 23/24, im Livepaper oder hier

