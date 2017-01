Midem-Veranstalter holen neuen Messechef von Universal Music

Großansicht Neuer Direktor der Midem: Alexandre Deniot (Bild: Koria) Neuer Direktor der Midem: Alexandre Deniot (Bild: Koria)

Die Midem bekommt einen neuen Messedirektor: Dazu holt Jérôme Delhaye , Director der Entertainment Division der Messeveranstalter von Reed Midem , mit Alexandre Deniot einen Manager an Bord, der Erfahrungen aus 15 Jahren in der Musikwirtschaft mitbringt.So began Alexandre Deniot seine Karriere im Musikbiz 2001 im Bereich Sales Marketing bei Sony Music in Frankreich, wechselte 2002 zu Universal Music Group, wo er verschiedene Positionen im physischen und digitalen Vertrieb bekleidete, bevor er 2014 zum Head of Business Development und im Januar 2016 zum Business Development Director im Digitalbereich aufstieg.Jérôme Delhaye lobt denn auch die vielfältigen Fähigkeiten von Alexandre Deniot, die für die weitere Entwicklung der Musikmesse von entscheidender Bedeutung seien. Seine Berufung bestärke zudem die Absicht der Midem-Veranstalter, das Angebot der Messe wachsen zu lassen und all die vielen verschiedenen Akteure der Musikwirtschaft anzusprechen.Deniot freut sich derweil "auf eine interessante Zeit bei Midem". Angesichts des vor allem dank der Entwicklung im Digitalgeschäft oder in Wachstumsmärkten wie in China oder Afrika erkennbaren Wachstumstrends habe auch die Midem eine Basis, mit dem gesamten Musikwirtschaftssystem zu wachsen. Mitte 2015 hatte Messedirektor Bruno Crolot die Reed Midem verlassen, seitdem hatte Jérôme Delhaye die Geschicke der Musikmesse selbst gelenkt.Die Midem 2017 findet vom 6. bis 9. Juni in Cannes statt.

Quelle: MusikWoche

