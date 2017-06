Midem rückt am ersten Tag Streaming, Europa und China in den Fokus

Die Midem 2017 überraschte die Teilnehmer am Eröffnungstag bei strahlender Sonne und kräftigem Wind mit neu sortierten Räumlichkeiten im vorderen Gebäudeteil des Messezentrums an der Croisette in Cannes. Nach Quadratmetern soll die Ausstellungsfläche dabei im Vergleich zum Vorjahr sogar gewachsen sein, war zu hören.Thematisch ging es am 6. Juni zunächst ums Streaming, und in einer Runde dabei um das Zusammenspiel von Digitaldienstleistern und den Betreibern der Dienste. In der von Ralph Simon (Mobilium Global Limited) moderierten Runde strich Marie-Anne Robert, Vice President International TuneCore, heraus, dass es im Streaming und in der Vermarktung von Musik über die hier aktiven Dienste keine Grenzen mehr gebe.Eliah Seton, der bei Warner Music als President die Geschicke von ADA Worldwide lenkt, machte dabei klar, dass heute zumeist mehr gefragt sei als die Bereitstellung der Kanäle als Dienstleistung. Wer denke, dass zum Beispiel Radiopromotion von Bedeutung für eine Kampagne sei, müsse Streaming längst genauso mitbedenken.Scott Cohen, Mitbegründer von The Orchard umriss schließlich, dass jeder Act heute einen Plan brauche. Bloß sein Album auf die verschiedene Plattformen hochzuladen sei der beste Weg, es ungehört an den Nutzern vorbeirauschen zu lassen. "Veröffentlicht zunächst nur einen Song", riet Cohen. Dann den nächsten, am besten mit exklusiv auf einzelne Plattformen zugeschnittenen Begleitmaßnahmen. "Und wenn ihr einen Plan für die erste Woche habt, was ist dann euer Plan für die zweite Woche?"Einig waren sich Cohen und Seton schließlich darin, dass die Musik auch im Streamingzeitalter immer noch die Basis sei: "Wenn du keine guten Songs hast, hilft dir auch ein noch so toller Plan nicht wirklich weiter", meinte Cohen.Vom globalen Streamingmarkt ging es anschließend weiter nach Europa: Martine Reicherts, die bei der EU-Kommission als Generaldirektorin für Erziehung, Jugend, Kultur und Sport verantwortlich zeichnet, betonte in der nach dem Aus von Antonio "L.A." Reid ersten Keynote die Bedeutung von kultureller Identität und Diversität für Europa. Wer angesichts der weltpolitischen Entwicklung zwischen Terror, Trump und Brexit das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen und dem europäischen Gedanken zu einer Renaissance verhelfen wolle, der müsse dazu unter anderem auf den Kultursektor setzen."Ich habe einen Traum", sagte die EU-Beamtin. Und in diesem Traum gehe es darum, dass der Nachwuchs in Europa künftig in der Lage sein sollten, seinen Lebensunterhalt auch durch kreatives Schaffen bestreiten zu können. Für den Musikbereich will sie deshalb im Anschluss an das bis 2020 laufende Programm Creative Europe ein spezielles Förderprogramm schaffen. Das Motto dazu - "Music Moves Europe" - bildet schon jetzt die Dachmarke für den groß angelegten Auftritt der Europäischen Kommission auf der Midem. Als eine erste Maßnahme soll in Zusammenarbeit mit den nationalen Musikexportförderern eine Playlist für Musik aus Europa lanciert werden. Reicherts appellierte darüber hinaus an die vielen Player der Musikszene, sich mit Wünschen und Vorschlägen in den weiteren Prozess einzubringen, "denn wir brauchen ihre Hilfe".Hilfe bot anschließend auch Andy Ng an, der sämtliche Musikaktivitäten des chinesischen Konzerns Tencent leitet: Tencent Music Entertainment verfüge bereits heute über 30 exklusive Deals und 200 strategische Partnerschaften mit Lizenzgebern aus dem weltweiten Musikgeschäft, weiteren Interessenten stehe man offen gegenüber, sagte Ng, der zum Abschluss seiner Keynote unter anderem auf sein ebenfalls zur Midem gereistes Team verwies."Vor zehn Jahren hat sich noch niemand für China interessiert", erinnerte Andy Ng. Schließlich war der Markt von Piraterie dominiert und kein Geld zu machen. Das habe sich in den vergangenen paar Jahren deutlich verbessert, sagte der Tencent-Manager. Auch ein paar Zahlen hatte Andy Ng im Gepäck: Mit seinen drei Streaming- und Onlinediensten, die teils unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der chinesischen Gesellschaft ansprechen, erreiche Tencent monatlich 600 Millionen aktive Hörer und täglich 200 Millionen. Neben Werbung und A-la-Carte-Downloads baut man bei Tencent auf günstige Streamingabos.Hier sei die Zahl der zahlenden Kunden von fünf Millionen im Jahr 2015 auf nunmehr 15 Millionen gewachsen. Bis Ende 2017 peile man 18 Millionen an und 25 Millionen bis Ende 2019. Zwar bedeute diese Quote immer noch deutlich geringere Umsätze pro Nutzer als in anderen Regionen, dennoch sei die Entwicklung in einem lange Jahre von Piraterie geprägten Markt ein gutes Zeichen.Das gelte auch für die Altersstruktur der Kunden, sagt Andy Ng. Schließlich seien fast 54 Prozent der zahlenden Nutzer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, ein gutes Viertel noch unter 18. Hier habe man offenbar Erfolg damit gehabt, zu vermitteln, dass Inhalte wie Musik einen Wert hätten, sagte Ng. Die ältere Generation hingegen sei für solche Botschaften nur schwer zu erreichen.Von den rund 17 Millionen verfügbaren Tracks im Katalog von Tencent würden rund 60 Prozent aus dem anglo-amerikanischen Raum stammen, erläuterte Ng noch, 80 Prozent der Hörer aber würden sich auf die nur vier Prozent an chinesischem Repertoire konzentrieren. Die Nutzung des internationalen Katalogs aber würde, anders als in Japan, wachsen. Auch das sei ein ermutigendes Zeichen für die globalen Player.

