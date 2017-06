Midem nach Besucherzahlen auf Vorjahresniveau

Die 51. Ausgabe der Midem lockte vom 6. bis 9. Juni 2017 rund 4400 Fachbesucher aus mehr als 80 Nationen nach Cannes. Damit sei es den Veranstaltern der Musikmesse erstmals gelungen, den seit 2005 anhaltenden Abschwung zu stoppen und die Zahl der Teilnehmer zu stabilisieren, sagte Midem-Geschäftsführer Alexandre Deniot am letzten Messetag.Zudem habe sich die Musikmesse als weiterhin bedeutende Anlaufstelle für viele Player der internationalen Musikwirtschaft und ihre Partner erwiesen: "Wir hatten eine großartige Midem", überall habe man "positive Vibes" spüren können, meinte der Messedirektor, der im Januar 2017 die Leitung der Midem übernommen hatte. Zur positiven Entwicklung hätten unter anderem mehr anwesende Künstler und mehr Konzerte als im Vorjahr beigetragen.Alexandre Deniot strich zudem heraus, dass die Midem mehr weibliche Entscheider aus dem Musikgeschäft erreicht habe als zuvor, so hätten Frauen im Kongressbereich bereits ein Fünftel aller Redner gestellt.Auch den Termin für 2018 hatte Alexandre Deniot bereits im Gepäck: Im kommenden Jahr soll die Midem demnach vom 5. bis zum 8. Juni stattfinden. Damit halten die Messemacher am Rahmen des aktuellen Jahres fest und belegen erneut den Zeitraum von Dienstag bis Freitag in der ersten Juni-Woche. Einer erneuten Kollision mit Feiertagen gehen sie dabei aus dem Weg: Das lange Pfingstwochenende, 2017 direkt vor der Midem, liegt im kommenden Jahr zwei Wochen früher, Pfingstmontag fällt 2018 auf den 21. Mai.Bereits zuvor hatten die Midem-Macher zudem herausgestrichen, dass 2017 mit Universal Music, Sony Music und Warner Music alle großen Musikkonzerne in Cannes Präsenz gezeigt hätten; Warner Music hielt unter anderem im Umfeld der Midem ein Management Meeting ab.

Quelle: MusikWoche

