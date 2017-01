Midem holt Tencent-Musikchef Andy Ng

Die Midem richtet ihren Fokus in diesem Jahr erneut auch auf den Markt in Asien. Kam 2016 zum Jubiläum noch Gao Xiaosong als Chairman der Alibaba Music Group zu einer Keynote nach Cannes , so haben die Messeveranstalter nun mit Andy Ng einen Manager für einen Auftritt gewonnen, der als Vice President der Tencent Music Entertainment Group beim großen Mitbewerber von Alibaba unter anderem die Aktivitäten im Bereich Streaming leitet.Andy Ng soll im Rahmen der Musikmesse, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 in Cannes stattfindet, über die Strategie des Unternehmens sprechen und werde den Midem-Teilnehmern aus dem Musikgeschäft "unschätzbare Einblick" in Hinblick auf die internationalen Herausforderungen im Streamingbereich vermitteln, verspricht Jérôme Delhaye , Director of Entertainment bei den Messeveranstaltern von Reed Midem Tencents Streamingdienst QQ Music, nach Angaben der Midem mit mehreren zehn Millionen zahlenden Nutzern die führende Streamingplattform in China, verkündete erst kürzlich die Erschließung neuer Märkte in Südostasien sowie einen Ableger von Tencent in Indien. Andy Ng will in seiner Rede unter anderem erläutern, wie sich mit Streaming Geld verdienen lässt und welche Rolle die rechtlichen Rahmenbedingungen in China spielen."Der chinesische Markt erlebte in den letzten Jahren einen großen Durchbruch beim Schutz der Urheberrechte und hat damit neue Möglichkeiten für die Wirtschaft geschaffen", erläutert Andy Ng: "Ich erwarte nun mehr Kommunikation und Kooperation zwischen den verschiedenen Labels, Verlagen und Künstlern weltweit."Neben QQ Music gehören auch Aktivitäten in den Bereichen Chat, Social Network, Onlinegames und Video zum Portfolio des 1998 gegründeten Konzerns Tencent.

