Midem gibt weitere Programmpunkte bekannt

Kommt nach Cannes: Mike Shinoda (Bild: James Minchin)

Großansicht Spricht auf der Midem: Sarah Stenett Spricht auf der Midem: Sarah Stenett

Großansicht Seit über 20 Jahren als Sänger, Songwriter, Schauspieler und Produzent aktiv: Daddy Yankee Seit über 20 Jahren als Sänger, Songwriter, Schauspieler und Produzent aktiv: Daddy Yankee

Mit Sarah Stenett, Mike Shinoda von der Band Linkin Park und Daddy Yankee hat der Branchentreff Midem, der vom 6. bis zum 9. Juni 2017 wieder in Cannes stattfindet, drei weitere prominente Sprecher gewonnen.Sarah Stenett will unter dem Motto The Modern Artist darüber diskutieren, welchen Stellenwert der klassische Rockstar noch in Zeiten von Social Media und Streaming einnimmt. Stenett ist Mitbegründerin der Firma First Access Entertainment. Zusammen mit Len Blavatnik von Access Industries gründete sie das Joint Venture und verhalf Künstlern wie Ellie Goulding, Iggy Azalea oder Bebe Rexha zum Erfolg."Wir freuen uns sehr, Sarah Stenett wieder bei der Midem begrüßen zu dürfen", erklärt Alexandre Deniot, der kürzlich von der Reed Midem zum Messedirektor der Midem berufen wurde: "Als eine der talentiertesten Frauen im Musikgeschäft wird sie uns ohne Zweifel einen unschätzbaren Einblick in den Markt bieten."Auch die beiden Musiker Daddy Yankee und Mike Shinoda von Linkin Park wollen aus dem Musikgeschäft berichten - Allerdings aus der Perspektive der Künstler.So liefert Mike Shinoda am 7. Juni eine Keynote und agiert zudem als Jurymitglied bei der zehnten Ausgabe des Start-up Wettbewerbs Midemlab. "Wenn Midemlab sein zehnjähriges Bestehen feiert, steht das Thema Innovation mehr denn je im Zentrum der Midem", sagt Alexandre Deniot. "Deswegen sind wir sehr stolz, mit Mike Shinoda einen Künstler zu begrüßen, der auch als Unternehmer aktiv ist."Daddy Yankee, laut Midem der Musiker aus Lateinamerika mit den meisten Streams bei Spotify, will über die Macht von Social Media diskutieren und fungiert auch als Botschafter für den Midem Artist Accelerator."Ich bin aufgeregt, das erste Mal bei der Midem dabei zu sein", freut sich Daddy Yankee: "Ich will mein Wissen, das ich in 20 Jahren im Musikgeschäft erworben habe, mit dem Publikum und den aufstrebenden Stars teilen."

Quelle: MusikWoche

