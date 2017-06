Midem-Chef sieht wichtige Rolle der Messe im globalen Geschäft

Im Januar 2017 übernahm Alexandre Deniot die Leitung der Midem. Der neue Geschäftsführer bringt 15 Jahre an Erfahrung im Markt mit. Kurz vor dem Start der Musikmesse, die vom 6. bis 9. Juni in Cannes stattfindet, analysiert Deniot im Gespräch mit MusikWoche die Entwicklung der Messe und des Musikmarkts.Sie kommen aus dem Musikgeschäft und wechselten ins Messegeschäft: Wie erleben Sie die Parallelen und Unterschiede dieser beiden Welten?Meiner Ansicht nach ist die Midem als ein Event der Musikwirtschaft zugleich ein integraler Bestandteil der ganzen Industrie. Die große Herausforderung besteht für uns nun darin, wirklich relevant und nützlich für die internationale Musikbranche zu sein und eine Plattform zu schaffen, auf der die Akteure aus dem gesamten musikwirtschaftlichen Ökosystem zusammenkommen können, um gemeinsam zu lernen, neue Kontakte zu knüpfen, ihre Netzwerke zu erweitern und natürlich auch Geschäfte zu machen.Die Midem kollidiert 2017 mit der sogenannten Indie Week des US-Branchenverbands A2IM. In Deutschland steht zudem am Tag vor der Midem-Eröffnung ein Feiertag im Kalender, gefolgt von den Pfingstferien. Was können Sie tun, um das in den kommenden Jahren zu vermeiden?A2IM und die Midem stehen in einem engen Austausch, um den unabhängigen Musikunternehmen, die Mitglied im US-Verband sind, die besten Möglichkeiten zu eröffnen. Tatsächlich ist es unglücklich, dass sich die Termine der Indie Week und der Midem in diesem Jahr überlappen. Wir arbeiten daran, das für die kommenden Jahre zu vermeiden. Mit Messeteilnehmern aus über 85 Nationen ist es aber jedes Jahr wieder eine große Herausforderung, einen Termin zu finden, der nicht mit irgendeinem anderen Event im Kalender kollidiert. Zudem dient das Palais des Festivals in Cannes auch vielen anderen Veranstaltungen als Heimat. Dennoch tun wir unser Möglichstes, um den für alle besten Termin zu finden.Was Deniot außerdem zu Fördergeldern in Deutschland und Frankreich sagt, zu den Aktivitäten der Europäischen Kommission in Cannes, zur Zielgruppen der Musikmesse, zur Erholung im weltweiten Musikgeschäft sowie zur künftigen Entwicklung der Midem und den damit verbundenen Hauptaufgaben der Veranstalter sagt - "Unser Ziel muss es sein, die Entwicklung der Branche zu begleiten und den Akteuren der Musikwirtschaft dabei zu helfen, voranzukommen und ihre Geschäfte voranzutreiben. Das Musikgeschäft wird immer globaler und ich glaube, dass die Midem als einzig wirklich internationales Event der Musikindustrie dabei eine große und entscheidende Rolle spielt." - lesen Abonnenten in MusikWoche, Heft 19/2017, im Livepaper oder hier

