Midem bietet großes Festivalprogramm

Großansicht Kommt nach Cannes: Wyclef Jean (Bild: Stephanie Pistel) Kommt nach Cannes: Wyclef Jean (Bild: Stephanie Pistel)

Neben dem Konferenzteil der Musikmesse Midem, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 in Cannes stattfindet, haben die Veranstalter nun das Musikprogramm bekannt gegeben. Die meisten Konzerte finden am Strand des Majestic Hotels statt.In der Eröffnungsnacht am 6. Juni präsentiert das britische Showcase unter dem Namen "Music is Great" spannende Bands aus Großbritannien. Mit dabei sind der Multiinstrumentalist Jake Issac, das Duo Public Service Broadcasting und das Trio Dream Wife.Das Flagschiff des Liveprogramms bleibt der von Sony Music organisierte Midem Artist Accelerator , bei dem jede Nacht elf internationale Acts spielen. Künstler wie Acid Arab aus Frankreich, Adian Coker und Be Charlotte aus Schottland, Geoffroy aus Kanada, Iris Gold aus Dänemark sowie Kiddy Smile aus Frankreich konnten sich für die Talentplattform qualifizieren.Am zweiten Abend, dem 7. Juni, spielen neben dem Folk-Duo Lola Marsh, die chilenische Band Miss Garison und die Elektro Pop Band De Mónaco sowie der niederländische Rapper Mongoose, der sich die Bühne mit dem Produzenten Sliscobars teilt. Wyclef Jean, das ehemalige Mitglied der Fugees, schließt den Abend mit einem Auftritt ab.Am 8. Juni richtet ein Showcase unter dem Namen "Taiwan Beats" den Fokus auf Taiwan. Dabei spielen die Bands The Mixer und The Chairman sowie DJ QuestionMark.Anschließend trommelt Leslie Mandoki im Grand Auditorium of the Palais des Festivals eine musikalische Supergroup zusammen. Der Sänger und Schlagzeuger tritt mit John Helliwell (Supertramp), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), Midge Ure (Ultravox), Tony Carey (Rainbow), Klaus Doldinger (Passport), Nick Van Eede (Cutting Crew) und Melanie C als Man Doki Soulmates auf.Wer noch nicht genug hat, kann noch zu einer der Afterpartys, die jede Nacht im Annex Beach über die Bühne gehen.Alexandre Denoit, Director Midem, freut sich auf das Liveprogramm: "Midem bei Nacht verspricht 2017 außergewöhnlich zu werden, mit einem breiten Spektrum an Talenten von etablierten Weltstars wie Wyclef Jean oder den Man Doki Soulmates bis hin zu Neuentdeckungen beim Midem Artist Accelerator oder den anderen Showcases."

Quelle: MusikWoche

