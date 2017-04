Midem Artist Accelerator 2017 ohne deutschen Finalisten

Die Veranstalter der Midem gaben am 13. April 2017 die Finalisten für die Talentplattform Midem Artist Accelerator bekannt. Obwohl die Zahl der ausgewählten Acts von den zunächst angepeilten neun auf nunmehr elf stieg, mischt kein deutscher Künstler mit. Dafür sind mit Adian Coker, Be Charlotte und Shakka gleich drei UK-Acts und mit Acid Arab, Kiddy Smile und Rendez-Vous ebenfalls drei Kandidaten aus Frankreich mit dabei. Das Feld der Finalisten komplettieren Geoffroy aus Kanada, Iris Gold aus Dänemark, M. Anifest aus Ghana, Prateek Kuhad aus Indien und XXX aus Südkorea.Sie alle können sich im Rahmen der 51. Midem, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 in Cannes stattfindet, den Messeteilnehmern im Rahmen der Konzerte unter dem Motto Midem by Night live präsentieren und profitieren außerdem von einem intensiven Coaching-Programm. Die Auswahl traf eine international besetzte Fachjury. Zum sogenannten Artistic Committee gehörte mit Willy Ehmann , Senior Vice President Sony Music, auch wieder ein deutscher Musikmanager.2016 hatten sich 500 Bands aus gut 60 Nationen um eine Teilnahme beworben. Mit der Band Malky zog dabei neben elf anderen Acts auch ein Kandidat aus Deutschland ins Finale des Wettbewerbs ein. Im Debütjahr 2015 mischten unter anderem die Hundreds und Sängerin Akua Naru beim Midem Artist Accelerator mit.

