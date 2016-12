Michow Concerts veranstaltet "Helene Fischer Show" mit Semmel

Wenn am Abend des 25. Dezember 2016 die "Helene Fischer Show" zur besten Sendezeit im ZDF sowie dem ORF und dem SRF zu sehen ist, bedeutet das zugleich eine Premiere für Michow Concerts . Schließlich veranstaltet die Hamburger Agentur in Kooperation mit Semmel Concerts mit der sechsten Ausgabe der Personality-Show erstmals ein großes, deutsches TV-Event.Gemeinsam realisierten die beiden Live-Entertainment-Unternehmen am 4. und 5. Dezember in den Düsseldorfer Messehallen an zwei Aufzeichnungstagen eine Gala, bei der Star-Entertainerin Helene Fischer zahlreiche hochkarätige Gäste begrüßte. In diesem Jahr mit dabei sind nationale und internationale Künstler wie Tom Jones und Gregory Porter, Olly Murs, Klubbb3, Rainhard Fendrich, Roland Kaiser, Naturally 7 oder auch Tim Bendzko und Gregor Meyle.Um die Fernsehaufzeichnung und -Produktion kümmerte sich wie in den vergangenen Jahren wieder Kimmig Entertainment "Die diesjährige Ausgabe wird wieder einmal neue Maßstäbe setzen, und ich bin stolz und glücklich, dass wir unseren Teil zu dieser sensationellen Show beitragen können", berichtet Rainer Moslener , der die Geschäftsleitung bei Michow Concerts inne hat. "Ich bin mir sicher, dass das TV-Publikum genauso viel Spaß beim Anschauen der Show hat wie wir bei ihrer Produktion."Künstlermanager Uwe Kanthak , der neben Helene Fischer unter anderem auch Angelika Milster, Michelle oder Jens Riewa vertritt, hatte Michow Concerts im Herbst 2015 übernommen . Nun will man bei der Agentur kontinuierlich neue Geschäftsfelder aufbauen und sich dabei "auf die Vernetzung von Live-Entertainment-Projekten mit anderen Unterhaltungsformaten" fokussiert, wie es aus Hamburg heißt.Seit 2011 erreicht die am Abend des 25. Dezember ausgestrahlte "Helene Fischer Show" laut Michow Concerts im Schnitt mehr als sechs Millionen Zuschauer. Nach Anfängen beim ARD-Sender MDR ist seit 2013 das ZDF mit an Bord. Im Mai 2016 verlängerten die Partner ihren Vertrag um drei Jahre

