Michael Wendler wagt mit Telamo die Flucht nach vorn

Am 28. Juli 2017 erscheint mit "Flucht nach vorn" ein neues Album des Popschlager-Sängers Michael Wendler . Es ist sein erstes für das Münchner Label Telamo . Sein bislang letztes Studioalbum, "Überschall" , kam 2016 noch beim Label Ariola der Sony-Music -Division AOR-Labelgroup in den Handel."Auf der Flucht nach vorn" entstand erstmals komplett in Florida, der neuen Wahlheimat des Künstlers. Wie bei den früheren Alben zeichnet Michael Wendler bei allen Songs als Autor verantwortlich. Auch sein langjähriger Produzent, Hermann Niesig , reiste eigens in die USA, um das Album zu einem "durch und durch persönlichen Gefühlsalbum" zu machen, wie Wendler betont.Für seine bislang 16 Studioalben hat Michael Wendler insgesamt sieben Gold- und eine Platin-Auszeichnung erhalten. Er war zudem zweimal für den Echo nominiert.

