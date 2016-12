Michael Schulte geht mit Selective Artists auf Tour

Großansicht Neu bei Selective Artists: Michael Schulte (Bild: Kai Marks) Neu bei Selective Artists: Michael Schulte (Bild: Kai Marks)

Termine

Der Tourneeveranstalter Selective Artists , eine Division von a.s.s. concert & promotion , hat den Sänger Michael Schulte neu in den Künstlerstamm aufgenommen. Im März 2017 spielt er drei Shows in Hamburg, Köln und Berlin.Schulte begann seine Karriere als YouTube-Cover-Künstler. 2011 gelang ihm mit der Hilfe von Rea Garvey und der Single "Carry Me Home" , die auf dem achten Platz der Offiziellen Deutschen Charts landete, der Durchbruch.2015 schrieb er drei Songs für Alle Farben und ging 2016 mit dem DJ und Produzenten auf Tournee. Für April 2017 plant Michael Schulte ein neues Album, am 18. November 2016 erschien bereits die Single "Money On Me". Bei den Konzerten im März will Schulte die neuen Songs erstmals vorstellen.08.03.17 Hamburg - Terrace Hill09.03.17 Köln - Yuca10.03.17 Berlin - Frannz

Quelle: MusikWoche

