Michael Patrick Kelly sang auf Elb-Barkasse

Großansicht An Bord der MS "Commodore" (von links): Alexandra Teichmann (Manager Coordination A&R/Marketing Columbia Deutschland), Nicole Keil (Trade Marketing Manager Sony Music), Tim Lorenz (Drummer in Michael Patrick Kellys Band), Andreas Kappel (Director A&R Columbia Deutschland), Michael Patrick Kelly, Christian Heidenbauer (Gitarrist in Kellys Band), Stefan Marak (Senior Sales Manager Sony Music), Hubert Neubacher (Inhaber Barkassen Meyer), Martin Demmel-Thöne (Produktmanager MediaMarkt Saturn Deutschland) und Berndt Gebremski (Sales Representative Sony Music) (Bild: Sony Music) An Bord der MS "Commodore" (von links): Alexandra Teichmann (Manager Coordination A&R/Marketing Columbia Deutschland), Nicole Keil (Trade Marketing Manager Sony Music), Tim Lorenz (Drummer in Michael Patrick Kellys Band), Andreas Kappel (Director A&R Columbia Deutschland), Michael Patrick Kelly, Christian Heidenbauer (Gitarrist in Kellys Band), Stefan Marak (Senior Sales Manager Sony Music), Hubert Neubacher (Inhaber Barkassen Meyer), Martin Demmel-Thöne (Produktmanager MediaMarkt Saturn Deutschland) und Berndt Gebremski (Sales Representative Sony Music) (Bild: Sony Music)

Im Rahmen der "Starship"-Konzertreihe von Saturn in Kooperation mit Sony Music konnten kürzlich rund hundert Fans Michael Patrick Kelly an Bord der Barkasse "MS Commodore" auf der Elbe live erleben. Der Sänger und Songwriter präsentierte einige Songs seines aktuellen Albums "iD" , das sich auf Position fünf der Offiziellen Deutschen Albumcharts platziert hatte. Die Sause auf dem Wasser fand am 16. August in Hamburg statt.Die "Saturn Starship"-Konzertserie ist ein exklusives Veranstaltungsformat der Handelskette in Zusammenarbeit mit Sony Music. Die Tickets dazu werden im Rahmen eines Gewinnspiels verlost. Vor Kellys Engagement waren bereits einige namhafte Sony-Music-Acts wie Silbermond, Revolverheld, Johannes Oerding, Mark Forster oder Max Mutzke bei der Reihe zu Gast. Weitere Termine seien in Planung.

Quelle: MusikWoche

