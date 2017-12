Michael Patrick Kelly muss pausieren

Auf ärztliches Anraten hat Michael Patrick Kelly fünf bereits ausverkaufte Termine auf seiner Tour zum Albumhit "iD" verschieben müssen. Nach den kurzfristig abgesagten Shows in Berlin und Bremen muss Kelly auch für die zwischen dem 6. und 8. Dezember geplanten Gastspiele in Hannover, Flensburg und Hamburg passen. Für diese fünf Städte hat die Karsten Jahnke Konzertdirektion indes bereits Ersatztermine im Januar und Februar 2018 anberaumt. Bereits gekaufte Tickets der verlegten Shows bleiben gültig.Kelly will indes bereits am 11. Dezember im Kölner Palladium wieder wie vorgesehen auf der Bühne stehen. Zu seiner Zwangspause sagt er: "Jetzt weiß ich, wie sich ein verletzter Fußballspieler fühlt, der unbedingt aufs Spielfeld will, aber nicht darf. Ich bin so dankbar für das Verständnis der Leute und die lieben Genesungswünsche." Er verspricht, die ausgefallenen Shows "mit umso mehr Energie im nächsten Jahr" nachzuholen.Der als Mitglied der Kelly Family bekannt gewordene Musiker veröffentlichte 2003 noch als Paddy Kelly sein erstes Soloalbum. Es folgten drei Alben unter seinem Geburtsnamen Michael Patrick Kelly, von denen es zwei in die Top 5 der Offiziellen Deutschen Charts brachten: "Human" kam 2015 auf Platz drei und das im Frühsommer 2017 erschienene aktuelle Werk "iD" auf Rang fünf.Nachdem Sony Music "iD" in einer "Extended Version" noch mal auf den Markt gebracht hatte, schoss es als Aufsteiger der Woche gerade wieder von Rang 59 auf neun. Michael Patrick Kelly ist zudem auf der derzeitigen Nummer eins der deutschen Top 100 Longplay, "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert Vol. 4" zu hören. Als Protagonist der diesjährigen Staffel des Vox-Fernsehformats war er zuvor auch am Erfolg von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4" beteiligt, ebenfalls einem Spitzenreiter der deutschen Longplayhitliste.11.12.17 Köln, Palladium (ausverkauft)12.12.17 München, Kleine Olympiahalle (ausverkauft)06.01.18 Flensburg, Deutsches Haus (Ersatztermin für 07.12.2017)07.01.18 Hamburg, Mehr! Theater (Ersatztermin für 08.12.2017)08.01.18 Hannover Theater! am Aegi (Ersatztermin für 06.12.2017)15.01.18 Mannheim, Rosengarten (ausverkauft)16.01.18 Saarbrücken, Saarlandhalle17.01.18 Freiburg, Konzerthaus19.01.18 CH-Zürich, Volkshaus (ausverkauft)20.01.18 Bremen, Musical Theater (Ersatztermin für 03.12.2017)23.02.18 Berlin, Admiralspalast (Ersatztermin für 02.12.2017)04.05.18 Kempten, bigBox Allgäu05.05.18 CH-Zürich, Samsung Hall10.05.18 AT-Wien, Gasometer11.05.18 Berlin, Tempodrom12.05.18 Aurich, Seaside Festival26.05.18 Lübeck, Musik- und Kongresshalle02.06.18 Siegen, Siegerlandhalle16.06.18 Trier, Porta Nigra Vorplatz23.06.18 Essen, Grugahalle?24.06.18 Hamburg, Stadtpark Open Air06.07.18 München, Tollwood Festival14.07.18 Husum, Schloss Husum27.07.18 Rudolstadt, Heidecksburg28.07.18 Stuttgart, Killesberg11.08.18 Hanau, Amphitheater12.08.18 Burghausen, Burgsommer17.08.18 Lorsch, Kloster Lorsch Open Air?22.08.18 Görlitz, Landskron Brau Manufaktur?24.08.18 Bassum, Konzertmuschel an der Freudenburg29.08.18 Berlin, Zitadelle Spandau30.08.18 Halle (Saale), Galopprennbahn31.08.18 Steinbach Langenbach, Amphitheater01.09.18 Chemnitz, Filmnächte14.09.18 Köln, Tanzbrunnen

