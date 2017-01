MIchael Brill wechselt zu Düsseldorf Congress Sport & Event

Wird Geschäftsführer bei Düsseldorf Congress Sport & Event: Michael Brill

Die Düsseldorf Congress Sport & Event Gesellschaft (DCSE) stellt sich neu auf: Der bisherige SMG -Manager Michael Brill geht als Geschäftsführer für Sport & Events nach Düsseldorf. Der Diplom-Kaufmann war für die Betreibergesellschaft, zu der unter anderem die Oberhausener König-Pilsener-Arena gehört, zuletzt als Senior Vice President New Business Development tätig.Seit Ende 2013 verantwortete Brill in dieser Funktion beim weltweit tätigen US-Unternehmen für Veranstaltungsstätten das operative Geschäft für das europäische Festland. Zuvor war er von 2007 bis 2013 bei SMG Regional als Vice President Mainland Europe aktiv und von 2000 bis 2007 Geschäftsführer der SMG Entertainment Deutschland Michael Brill war bei SMG nicht nur für die Oberhausener Arena zuständig, sondern wirkte auch an der Entwicklung des Stadions Breslau, des Kongresszentrum QNCC Doha in Katar und des Loreley Open Air-Festivals entscheidend mit.Der Wechsel von Brill nach Düsseldorf hat auch Konsequenzen für DCSE: Martin Ammermann , der bislang als Geschäftsführer Düsseldorf Congress Sport & Event fungierte, ist nun als Prokurist für den Bereich Sport zuständig. Sprecher der Geschäftsführung bleibt indes Hilmar Guckert

Quelle: MusikWoche

