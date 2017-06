Michael Brill redete Livebranche beim Ticketmaster Forum ins Gewissen

Großansicht Überzeugte mit einer energischen Rede beim Ticketmaster Forum: Michael Brill (Bild: MusikWoche) Überzeugte mit einer energischen Rede beim Ticketmaster Forum: Michael Brill (Bild: MusikWoche)

Zum Abschluss des dritten Ticketmaster Forums hielt der scheidende SMG-Manager Michael Brill , ab dem 1. Oktober 2017 Geschäftsführer Sport & Events bei Düsseldorf Congress Sport & Events, eine aufrüttelnde Rede, bei dem er die Livebranche davor warnte, digitale Entwicklungen zu verschlafen.Sein Vortrag stand unter dem Motto "Eine Anleitung zum Scheitern vs. das Live-Event von morgen. Bedrohung und Chancen neuer Technologien wie Virtual und Augmented Reality im Live-Biz". Er wolle seine Rede als "Weckruf an die Livebranche" verstanden wissen, eröffnete Brill seine Ausführungen. Es wäre seiner Ansicht nach fatal, wenn sich die Livebranche auf den Glauben, dass man doch analog bestens funktioniere und entsprechend auf der sicheren Seite stehe, zurückziehe.Als Beispiel führte er die Geschichte der Labels und dem Bereich Recorded Music an, die seiner Meinung nach sich zunächst gegen die Digitalisierung gestellt hätten und mit juristischen Mitteln gegen neue Angebote vorgegangen seien, statt an diesen neuen Modellen zu partizipieren. Diesen Fehler dürfe die Livebranche nicht wiederholen, wenn sie sich getreu dem Motto "Schuster, bleib' bei deinem Leisten" dem digitalen Wandel versperre.Denn dieser sei auch im Veranstaltungsgeschäft längst im Gange. Paradebeispiele dafür seien neue Technologien wie Virtual oder Augmented Reality. Dabei gehe es nicht nur darum, dass Zuschauer Live-Events über VR-Brillen künftig als 360-Grad-Panorama auf der heimischen Couch erleben können, sondern auch um 3D-Hologramme, die statt Künstler auf der Bühne stehen."Das ist für uns eine Revolution", sagte Brill und verwies auf ein virtuelles Konzert des 2010 verstorbenen Metal-Sängers Ronnie James Dio, der als 3D-Hologramm für einen Song beim Wacken Open Air 2016 auftauchte. In diese Richtung gehen auch die geplante Abba-Tour, die mittels 3D-Hologrammen über die Bühne gehen soll, oder ein WM-Finalspiel, das live mit Hologrammen in andere Stadien übertragen werden könne. "Die Frage ist dann nur, wer verdient mit diesen Geschäftsmodellen Geld?" Und er ist sich für die Livebranche sicher: "Wir werden das nutzen!"Ein weiterer Programmpunkt am 20. Juni, dem bereits zweiten Tag des Ticketmaster Forums im Soho House in Berlin, war ein praxisbezogener Vortrag der beiden Rechtsanwälte Volker Herrmann und Tim Wünnemann von der Kanzlei Taylor Wessing, die über die EU-Datenschutzgrundordnung, Haftungsrisiken bei Veranstaltungsabsagen und Adblocker sprachen.Zum Abschluss des Ticketmaster Forums erläuterte Craig Follett, CEO des 2015 von Ticketmaster übernommenen Selfservice-Ticketingunternehmens Universe, wie die auf kleine und mittlere Events zielenden Angebote von Universe in der Praxis genutzt werden können.Für Ticketmaster zieht Klaus Zemke , Geschäftsführer Ticketmaster in Deutschland, ein positives Fazit. "Es ist uns in diesem Jahr gelungen, tolle Referenten für das Ticketmaster Forum zu gewinnen", sagt Zemke im Gespräch mit MusikWoche. "Wir haben in diesem Jahr im Wesentlichen auf Produktworkshops verzichtet und uns entschieden, uns auf aktuelle Themen aus dem Livebusiness zu fokussieren - ob das nun Rechtsfragen, die Digitalisierung oder Spielstättenbelange waren.""Und nicht zuletzt steht bei einer Veranstaltung wie dieser das Networking im Vordergrund - und das ist uns in diesem Jahr auf wunderbare Weise gelungen", so Zemke weiter. "Für uns ist so ein Event auch für die Kundenbindung wichtig. Wir können uns hier mit zahlreichen Ticketmaster-Kunden austauschen - allein deswegen lohnt sich eine Veranstaltung wie das Ticketmaster Forum schon. Zudem kommen auch einige potenzielle Kunden, mit denen wir noch in Verhandlungen stehen." Entsprechend hoch sei auch der wirtschaftliche Nutzen, den so eine Veranstaltung mit sich bringe.Ticketmaster blickt derzeit auf eine gute Entwicklung im Markt. Man sei die Nummer eins in zwölf Märkten und Nummer zwei in Deutschland, teilte das Unternehmen bei dem Forum mit. Die Wachstumsrate bei der Kundenbasis habe im Vergleich mit dem Vorjahr 2016 bei 27 Prozent gelegen; das Wachstum bei der Menge via E-Mail-Aussand erreichbarer Personen betrug gar 45 Prozent. Insgesamt habe Ticketmaster 2,6 Millionen Tickets über Afiliates und Partnerschaften verkauft.Auch sei man stolz darauf, dass Ticketmaster in Deutschland künftig der bevorzugte Partner und der offizielle Eventpartner bei Facebook sei.Beim Forum wurden zudem die Ergebnisse einer Studie über Konzertbesucher in Deutschland vorgestellt. So waren im vergangenen Jahr 49 Prozent der Konzertgänger weiblich, 51 Prozent männlich. 14 Prozent gehören zu der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen; 16 Prozent zu der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen, 17 Prozent zu den 35- bis 44-Jährigen, 19 Prozent zu den 45- bis 54-Jährigen und 33 Prozent zu der Gruppe über 55 Jahren.Das durchschnittliche Haushaltseinkommen beträgt laut der Studien bei neun Prozent der Konzertbesucher unter 10.000 Euro, 15 Prozent erhalten jährlich 10.000 bis 20.000 Euro, 19 Prozent liegen bei 20.000 bis 30.000 Euro, 28 Prozent bei 30.000 bis 50.000 Euro, 20 Prozent bei 50.000 bis 80.000, während acht Prozent auf ein Einkommen von über 80.000 Prozent verfügen.20 Prozent der Konzertbesucher reisen mehr als 100 Kilomenter für Shows; 24 Prozent geben bei einer Ticketbestellung mehr als 200 Euro aus.

Quelle: MusikWoche

