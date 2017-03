Mia. zurück bei Sony Music

Wollen es gemeinsam krachen lassen (von links): Georgia Rumler (Online Management Four Music), Karo Nowacka (Produktmanager Four Music), Bob Schütze (Mia.), Andy Penn (Mia.), Mieze Katz (Mia.), Gunnar Spies (Mia.), Daniel Malat (Director Marketing Four Music), Michael Stockum (General Manager Four Music), Paul Grauwinkel (Management Mia.), Christoph John (Management Mia.), Asterix Westphal (Anwalt Mia.) und Angelina Muth (Senior A&R Four Music) (Bild: Jens Oellermann)