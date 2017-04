"Meylensteine" und "Wirtz-Haus" bleiben bei Vox hinter Erwartungen zurück

Großansicht Fährt wieder los und produziert "Meylensteine": Gregor Meyle (Bild: Nady El-Tounsy/Vox) Fährt wieder los und produziert "Meylensteine": Gregor Meyle (Bild: Nady El-Tounsy/Vox)

Großansicht Lädt wieder zu "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" ein: Daniel Wirtz (Bild: Ulrich Schmitz/ME/Vox) Lädt wieder zu "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" ein: Daniel Wirtz (Bild: Ulrich Schmitz/ME/Vox)

Am 11. April 2017 zeigte Vox ab 21.15 Uhr neue Folgen der Musikformate "Meylensteine" und "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus". Beide lagen bei Reichweite und Marktanteil jedoch unter dem Senderdurchschnitt.Der Musikabend begann mit einer neuen Folge von "Meylensteine", für die die Produktionsfirma Talpa Germany verantwortlich zeichnet, die auch "Sing meinen Song" für Vox produziert. 670.000 Zuschauer (Marktanteil: 2,2 Prozent) verfolgten, wie Gregor Meyle den Alphaville -Sänger Marian Gold traf und mit ihm in verschiedenen Orten in Berlin - darunter den Hansa-Studios - Alphaville-Songs in neuen Versionen spielte. Zudem stellten Alphaville einen Song aus ihrem neuen, bei der Universal Music -Division PIL erschienenen Album "Strange Attractor" vor. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug die Quote 3,4 Prozent.Im Anschluss folgte eine Ausgabe von "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus". Auch hier machte sich bemerkbar, dass das Umfeld von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" fehlte. In der Pilotfolge hatte Gastgeber Daniel Wirtz am 31. Mai 2016 Andreas Gabalier begrüßt. Das wollten damals 1,23 Millionen Vox-Zuschauer sehen (Marktanteil: 6,4 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es damals 660.000 (Marktanteil von 9,2 Prozent).Nun traf Daniel Wirtz auf den H-Blockx- und Söhne-Mannheims-Sänger Henning Wehland . Dafür interessierten sich ab 22.15 Uhr nur noch 370.000 Zuschauer (Marktanteil: 1,8 Prozent); bei den "Jungen" waren es 2,5 Prozent.Daniel Wirtz und Henning Wehland entschieden sich in der Sendung, in der binnen einer Nacht ein Stück erarbeitet und am nächsten Tag live aufgeführt werden soll, gegen "TV-Glotzer" von der Nina Hagen Band und "Johnny Controletti" von Udo Lindenberg. Stattdessen arrangierten sie gemeinsam mit der Band von Wirtz eine punkige Version von "Don't Let The Sun Go Down On Me", und orientierten sich dabei an der 1991er Livefassung von Elton John und George Michael aus dem Album "Duets" von 1993.Als Produktionsfirma für "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" fungieren Herr!Media tv-productions und die TeeVee Produktionsgesellschaft . Begleitend zu der Show veröffentlicht Universal Music am 21. April die CD "One Night Song", auf der sich die Songs von Daniel Wirtz und seinen Gästen befinden.

Quelle: MusikWoche

