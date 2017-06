Metro mit Etappenerfolg gegen Kellerhals

Großansicht Vermutlich können Media Markt-Outlets demnächst unter dem Namen ?Ceconomy? firmieren Vermutlich können Media Markt-Outlets demnächst unter dem Namen ?Ceconomy? firmieren

Der sechste Zivilsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts verhandelte am 22. Juni Klagen gegen die Aufspaltung des Metro Group -Konzerns in zwei Teile. Im Kern ging es darum, ob die Teilung trotz der Klagen ins Handelsregister eingetragen werden kann. Dem "Handelsblatt" zufolge entschied das OLG, dass ein Großteil der von Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals und anderen Klägern gegen die Aufspaltung erhobenen Klagen einer Eintragung ins Handelsregister nicht entgegen stehe. Bei sämtlichen Anfechtungsklagen habe das Gericht keinen Rechtsverstoß erkennen können. Nicht entschieden worden seien mehrere Feststellungsklagen, weil sich das Gericht als nicht zuständig betrachtet. Beide Prozessparteien werteten den Ausgang jeweils zu ihren Gunsten.Die Aktionäre des Handelsriesen hatten im Mai mit großer Mehrheit grünes Licht für die Aufspaltung des Konzerns gegeben. Auf der Hauptversammlung hatte die Mehrheit für die Pläne von Vorstand und Aufsichtsrat gestimmt, das Unternehmen in einen Lebenmittelspezialisten und einen Elektronikhändler mit den Handelsketten Media Markt und Saturn zu teilen. Die Elektronik-Einheit soll unter dem Namen "Ceconomy" firmieren. Ohne die Eintragung ins Handelsregister wäre dies jedoch nicht möglich.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen