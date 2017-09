Metal Hammer Paradise komplett

Das Bandaufgebot für die fünfte Ausgabe des Indoor-Festivals Metal Hammer Paradise ist vollzählig: Veranstalter FKP Scorpio , der das Happening in Zusammenarbeit mit dem Genremagazin "Metal Hammer" ausrichtet, bestätigt die Verpflichtung von neun weiteren Bands:So werden am 10. und 11. November die Schweizer Metal-Institution Samael , die von FKP Scorpio als "Thrash-Berserker" angekündigten Death Angel , die Dortmunder Hardrocker Axxis sowie die schwäbische Glam-Metal-Combo Kissin' Dynamite im Fereinpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee aufreten.Zu den finalen Verpflichtungen gehören zudem die Pagan-Metal-Band Helrunar, die vom Veranstalterteam als "Amsterdamer Metalcore-Wüteriche" apostrophierten The Charm The Fury, die Speed-Metaller Evil Invaders, die DeathMetal-Gruppe Dawn Of Disease sowie die Thrash-Metal-Spezialisten Rezet.Schon länger in trockenen Tüchern sind unter anderem Auftritte von Kreator Eluveitie oder Katatonia . Insgesamt spielen mehr als 25 Bands auf drei Bühnen. Eine letzte Auftrittsmöglichkeit wird im Rahmen des Bandcontests zum Festivals vergeben. Nachwuchsbands können sich noch bis zum 22. September bewerben, bevor eine Jury tagt und fünf Finalisten kürt. Wer gewinnt, entscheidet dann das Publikum per Online-Abstimmung.Gut 4000 Metal- und Hardrockfans erwartet FKP Scorpio zu dem Festival, das in diesem Jahr so früh wie nie zuvor ausverkauft war. Stephan Thanscheidt , CEO und Head of Festivalbooking bei FKP Scorpio, verlautet: "Wir freuen uns, dass es uns dieses Jahr einmal mehr gelungen ist, ein so vielseitiges wie schwergewichtiges Programm zusammenzustellen. Die Bands haben große Lust, auf diesem besonderen Festival zu spielen. Die Atmosphäre vor Ort ist immer top. Unser Publikum weiß das ebenfalls zu schätzen, und hat uns die Tickets in diesem Jahr darum förmlich aus den Händen gerissen".Das Rahmenprogramm soll mit Autogrammstunden, Workshops und Bowling-Turnieren den Fans die Möglichkeit geben, "ihre Lieblingskünstler einmal in einem neuen Kontext erleben" zu können. Eine Warm-up-Party mit dem DJ-Kollektiv vom Ballroom läutet bereits am Donnerstag, dem 9. November, das Festival ein, das am Freitag und Samstag dann auch Aftershowpartys bis tief in die Nacht zu bieten hat.Und schon am 7. Oktober dient eine "Warm-Up-Kaperfahrt durch den Hamburger Hafen" in Kooperation mit dem Team vom Ballroom Hamburg als Einstimmung auf das Metal Hammer Paradise 2017 ein.

