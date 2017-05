Metal Hammer Paradise ausgebucht

Großansicht Hier geht es auch in diesem Herbst wieder voll zur Sache: das Metal Hammer Paradise (Bild: Christoph Eisenmenger) Hier geht es auch in diesem Herbst wieder voll zur Sache: das Metal Hammer Paradise (Bild: Christoph Eisenmenger)

Am 10. und 11. November 2017 steigt in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand die fünfte Ausgabe des Festivals Metal Hammer Paradise. Dafür gingen die Karten so schnell weg wie noch nie: Für das Happening, das FKP Scorpio und das Magazin "Metal Hammer" in Kooperation ausrichten, seien bereits ein halbes Jahr im Voraus alle Ticketkontingente mit Unterkunft "restlos ausgebucht". Es gebe lediglich noch ein streng limitiertes Kontingent an Kombitickets ohne Übernachtung für 129 Euro. FKP Scorpio und der "Metal Hammer" erwarten rund 4000 Besucher.Zugleich wächst das Künstleraufgebot: Frisch bestätigt sind unter anderem die schwedische Dark-Metal-Institution Katatonia , die Schweizer Folk-Metal-Combo Eluveitie , die finnischen Old-School-Metaller Battle Beast oder die schwedisch-dänische Band Amaranthe, die melodischen Death Metal mit Synthesizereffekten würzt. Auch Orden Ogan , Thundermother, Majesty , Pyogenesis, Saturnus und Diablo Blvd. stehen neu auf der Besetzungsliste.Zuvor zugesagt hatten bereits Kreator Grand Magus , Beyond The Black und Feuerschwanz Das Festivalkonzept - eine Mischung aus harten Klängen und Kurzurlaub - erfreue sich seit der Erstauflage des Metal Hammer Paradise 2013 wachsender Beliebtheit. Die Besucher können neben dem Musikprogramm alle Annehmlichkeiten des Ferienparks Weissenhäuser Strand wie das subtropische Erlebnisbad, das "Abenteuer-Dschungelland", die "Wellness-Oase", Sauna, Bowling und vieles mehr nutzen. Gleich für die Premiere 2013 erhielt die Metal- und Hardrocksause bei den European Festival Awards den Preis in der Rubrik "Best Indoor Festival".

Quelle: MusikWoche

