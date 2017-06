Merlin schüttet mehr aus

Auf dem A2IM General Meeting erklärte Merlin -CEO Charles Caldas , dass die jüngste Ausschüttung der Lizenzplattform der unabhängigen Musikwirtschaft von April 2016 bis März 2017 auf 353 Millionen Dollar geklettert ist - ein Anstieg um 52 Prozent im Vergleich mit der Vorjahressumme. Insgesamt hat sich die Summe in vier Jahren mehr als verachtfacht.Diese Zuwächse resultieren vor allem aus dem Streaming. Merlin hat im April eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit Spotify bekanntgegeben, zudem unterhält die Plattform nun Partnerschaften mit 20 digitalen Musikdiensten - darunter SoundCloud, YouTube Red, Pandora, Google Play, Deezer, Vevo und KKBOX.Auf dem Treffen gab Caldas auch die jüngsten Auswertungen aus der Befragung der Merlin-Mitglieder bekannt. So stehen die 700 Merlin-Unternehmen mit ihren mehr als 20.000 Labels für einen Anteil von zwölf Prozent am digitalen Musikmarkt. 64 Prozent der Merlin-Mitglieder gaben zudem an, dass Audiostreaming für den größten Teil ihrer Digitalumsätze verantwortlich sei. 2016 waren es nur 46 Prozent, die diese Aussage in der Mitgliederumfrage getätigt haben.Kritisch sieht Merlin nach wie vor den Bereich Videostreaming. Die Zuwächse aus diesem Bereich seien "vernachlässigbar", so Caldas. In den vergangenen zwölf Monaten seien die Umsätze vom Audiostreaming mehr als dreimal so hoch ausgefallen wie jene aus dem Videosegment.Wie schon in der Umfrage von 2016 geben 42 Prozent der Merlin-Mitglieder an, dass die Erlöse aus Diensten wie YouTube weniger als fünf Prozent ihrer digitalen Umsätze ausmachten. Dieser Value Gap sei umso dramatischer, da Videostreaming-Dienste mehr als zehnmal so viele Nutzer wie die aus dem Audiostreaming anlocken.2015 sagten 55 Prozent der Merlin-Mitglieder, dass digitale Umsätze mehr als die Hälfte ihrer Gesamtumsätze ausmachten. Zwei Jahre später gilt dies für 67 Prozent der Merlin-Firmen. 39 Prozent sagen gar, dass die Digitalerlöse mehr als 75 Prozent der Gesamtumsätze betragen. Trotz eines erdrutschartigen Wechsels von Downloads zu Streaming geben 65 Prozent der Merlin-Mitglieder an, dass sie in nun drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren bei den Geschäftszahlen gewachsen seien.83 Prozent sind optimistisch, was die künftige Entwicklung angeht. 85 Prozent erklären, dass die Merlin-Mitgliedschaft wichtig für ihr Geschäft sei.Eine andere Erkenntnis der Umfrage sei, dass die Musik der Merlin-Mitglieder zu 19 Prozent mehr auf kostenpflichtigen Streamingportalen denn auf kostenlosen Angeboten aufgerufen werde. Auch der internationale Aspekt wachse durch Streaming. 42 Prozent geben an, dass mehr als die Hälfte ihrer digitalen Umsätze außerhalb ihres Heimatterritoriums erwirtschaftet würden. Bei den physischen Umsätzen gilt das nur für 17 Prozent."In den vergangenen zwölf Monaten haben wir einen gewaltigen Sprung nach vorn erlebt", sagt Caldas. "Audiostreaming dominiert nun das Digitalgeschäft der Merlin-Mitglieder. Wir erleben auch weiterhin, dass eine große Mehrheit unserer unabhängigen Labels trotz sehr schwieriger Marktbedingungen floriert."Der einzige "Schritt zurück" sei das schlechte Abschneiden beim Videostreaming. "Wenn wir diese Marktabnormalität adressieren können, würde dies das gesamte Business enorm nach vorn bringen", so Caldas weiter.

