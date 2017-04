Merlin holt Finanzchefin, senkt Gebühren und schüttet Millionen aus

Die Lizenzplattform Merlin schüttete im Laufe der vergangenen zwölf Monate rund 300 Millionen Dollar an ihre Mitglieder aus. Das gab CEO Charles Caldas jüngst bei der Jahreshauptversammlung des britischen AIM-Indieverbands in London bekannt. Damit habe sich das Volumen der über Merlin ausgezahlten Gelder in den fünf Jahren seit 2012 rund auf das Achtfache gesteigert. Damals leitete Merlin noch Lizenzgelder in Höhe von rund 36 Millionen Dollar an die Rechteinhaber weiter.Im Gepäck hatte Caldas außerdem sinkende Gebühren und eine Personalie: Dank der Entwicklung im Digitalmarkt könne Merlin die Abzüge, die für die laufenden Kosten der Plattform aufgewendet werden, von zuletzt zwei Prozent der anfallenden Gelder um ein Viertel auf nunmehr nur noch 1,5 Prozent drücken. 2012 hatte man noch sieben Prozent einbehalten.Mit Helen Alexander holt Merlin schließlich eine Finanzexpertin neu an Bord. Die frühere Mitarbeiterin von Warner Bros. übernimmt bei Merlin den neu geschaffenen Posten als Finance Director und berichtet direkt an Caldas, der Helen Alexander als eine signifikante Verstärkung des weltweiten Merlin-Teams lobte.Nach eigenen Angaben repräsentiert Merlin inzwischen knapp 800 Mitgliedsunternehmen, die es im weltweiten Musikgeschäft zusammen auf einen Anteil von mehr als zwölf Prozent am Digitalmarkt bringen.Kurz vor dem Auftritt von Caldas bei der AIM-Mitgliedertagung hatten Merlin und Spotify eine langfristige Verlängerung ihres Lizenzdeals verkünden können , die den unabhängigen Rechteinhabern in Hinblick auf eine Fensterpolitik bei der Veröffentlichung von Alben via Spotify vergleichbare Optionen einräumt, wie sie zuvor Universal Music mit dem Streamingdienst vereinbart hatte

